Binder: MotoGP-rookies hebben het nu zwaarder in debuutjaar dan ik

Met Pedro Acosta kent de MotoGP in 2024 slechts één nieuwkomer. De rijder van GasGas Tech3 kon in totaal slechts negen dagen testen met de KTM RC16 voor hij in Qatar echt in het diepe werd gegooid. Desondanks liet het toptalent in Lusail al mooie dingen zien, om twee weken later in Portimão zijn eerste podiumplaats te behalen. De omstandigheden zijn volgens KTM-collega Brad Binder voor Acosta een stuk lastiger dan toen de Zuid-Afrikaan in 2020 zijn debuut maakte. "Ik herinner me dat ik naar de MotoGP kwam en moeite had tijdens de eerste test", blikte Binder even terug op zijn eigen debuut in Jerez in 2020.

"Eenmaal bij de eerste race dacht ik supersnel te zijn, maar ik crashte veel. Maar ik herinner me dat ik vloog en altijd het gevoel had dat ik mensen uit kon remmen en geinige dingen kon doen. Vervolgens besef je echter dat de rest hun banden spaart of iets dergelijks", vervolgde Binder, die zelf in Brno zijn derde MotoGP-race wist te winnen. "Deze verrassingen kom je op een gegeven moment tegen, maar in het begin is het altijd spannend. Je racet toch tegen de mensen naar wie je opkeek. Ik genoot ervan, het was zo vet. Natuurlijk denk ik dat het nu moeilijker is dan toen ik debuteerde, dat zeker. Maar het is heel cool en het is zeker een avontuur."

Pedro Acosta achtervolgt teamgenoot Augusto Fernández en Brad Binder. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder deed deze uitspraken toen hij enkele mooie woorden over had voor Acosta. De nieuwkomer stond in Portugal voor het eerst op het MotoGP-podium, nadat hij zowel Binder als diens KTM-teamgenoot Jack Miller op de baan had ingehaald. Acosta wordt gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie en Binder heeft inmiddels wel gezien dat de 19-jarige een bijzondere is. "Ik zeg het je, hij vloog toen hij me inhaalde. Hij is heel bijzonder", zegt de rijder uit Potchefstroom. "Als je hem ziet rijden, zie je hoe goed hij is. Kijk naar de manier waarop hij de motor controleert, veel snelheid meeneemt in de bochten en daarna mooi optrekt. Hij is echt een klasse apart, dus petje af voor hem. Hij verdient echt een podiumplaats."

Samen KTM naar de top helpen

Daar waar de komst van een toptalent voor menig toprijder kan voelen als een bedreiging, lijkt dat bij Binder juist niet het geval. Hij denkt dat hij zelfs kan profiteren van de komst van Acosta, met wie hij KTM naar grotere hoogten hoopt te stuwen. "Een van mijn grootste zegeningen als rijder is dat ik altijd teamgenoten heb gehad die me pushten. Ik heb altijd heel sterke teamgenoten gehad en dat kun je als een zegen, maar ook als een vloek zien. Het is echter altijd goed geweest voor mij", aldus de nummer twee in de titelstrijd. "Ik denk dus dat we samen kunnen blijven pushen en proberen om dit hele project vooruit te helpen."