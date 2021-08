Tech3 verrast door handelswijze KTM: “Niet correct”

KTM heeft belofte Raul Fernandez bereid gevonden om volgend jaar zijn MotoGP-debuut te maken. Hij doet dat naast Remy Gardner, die eerder al een contract tekende bij de Oostenrijkse fabrikant. Fernandez en Gardner vormen dan het duo bij Tech3, dat als een soort juniorteam fungeert voor de hoofdmacht. Helemaal als een verrassing kwam het nieuws niet, Motorsport.com kon eerder al melden dat de overstap in kannen en kruiken was. Het moment van timing viel niet in de smaak bij het management en de rijders van Tech3.

Hervé Poncharal liet kort na de bekendmaking weten dat hij nog geen kans had gehad om zijn huidige rijders op de hoogte te brengen, de Fransman was daar verbouwereerd over. Hij verklaarde dat hij zondag na de race met zijn coureurs om tafel wilde om ze in te lichten. In de tussentijd heeft KTM echter al besloten om het nieuws naar buiten te brengen. “Het is niet de ideale situatie en ik had het liever op een andere manier gedaan, het spijt me dat het zo gelopen is.

Ook Lecuona reageerde verbaasd: “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Vanaf het begin van het seizoen werd hier al over gesproken, tijdens de zomer werd duidelijk dat deze deal al in kannen en kruiken was. Ik ben al gewend aan het idee.” Toch is hij niet blij met de werkwijze van KTM. “De manier waarop ze het bekendgemaakt hebben, is niet correct volgens mij. Mijn mediasessie is nu uitgesteld omdat ze me net pas op de hoogte gebracht hebben. Het was beter geweest om het mij en Danilo al voor de Grand Prix te vertellen over de plannen. Ze zullen er uiteindelijk wel hun reden voor hebben.”

Petrucci was niet verrast door het nieuws zelf, maar verwijt KTM een gebrek aan communicatie. “Ik had het wel verwacht, als mensen de telefoon niet opnemen, gaan ze je contract niet verlengen. Dat is duidelijk. Maar de telefoon opnemen is vooral een kwestie van fatsoen. Wat ze vandaag gedaan hebben, misschien hadden ze nog een paar uur kunnen wachten. Ik ben niet eens verrast. Deze wereld heeft mij altijd al verbaasd. Dat was zo toen ik op m’n derde voor het eerst met m’n vader meeging en dat is nog zo. Het zal ook wel zo blijven. Het mooiste was nog dat ik de gezichten zag toen ik ze in Assen vertelde dat we niet naar behoren gepresteerd hebben en dat ze Raul moesten tekenen. Ze deden er heel geheimzinnig over, alsof het allemaal nog niet in kannen en kruiken was. Maar het was al lang duidelijk.”