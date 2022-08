Espargaro snelt naar toptijd in derde training GP Groot-Brittannië

De rijders kregen te maken met nagenoeg perfecte omstandigheden tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Al vroeg in de ochtend stond de zon hoog aan de hemel en de coureurs hadden alle kans om rappe tijden te produceren in de derde vrije training, die uiteindelijk bepalend zou zijn voor plaatsing in de kwalificatie. De snelste tijd op vrijdag kwam op naam van Fabio Quartararo, die een 1.58.946 noteerde. Het was al bij aanvang van de sessie zeker dat die tijd uit de boeken gereden zou worden.

In de eerste twintig minuten legden coureurs de laatste hand aan de afstelling van de machine, daarna ging de focus al vrij snel over op de kwalificatieruns om plaatsing voor Q2 af te dwingen. Miguel Oliveira opende het bal met zo’n achttien minuten te gaan. De KTM-rijder klokte 1.59.334, maar de Aprilia-rijders reageerden vlotjes. Maverick Viñales (1.58.599) en Aleix Espargaro (1.58.254) gingen er onderdoor. Ook Jorge Martin had het tempo te pakken. Na zijn experiment van vrijdagmiddag met de nieuwe winglets op de achterkant van de Ducati GP22, kwam hij zaterdagmorgen weer zonder de frutsels in actie.

Alex Rins was met tien minuten te gaan een van de weinige rijders die zijn tijd van vrijdag nog niet verbeterd had, desondanks stond hij nog bij de eerste tien. De Silverstone-specialist wist echter dat hij tijd moest vinden om tot plaatsing voor Q2 te komen. Marco Bezzecchi, die zich vrijdagochtend bijna te laat kwam voor de eerste trainingen omdat hij zich verslapen had, stond ook op de drempel van de top-tien. Samen met teamgenoot Luca Marini had hij zijn ogen gericht op een plek bij de eerste tien.

Nadat Jack Miller en Johann Zarco met snelle tijden richting de top-drie snelden, was er een moment van relatieve rust. Alle blikken waren gericht op Aleix Espargaro, die op dat moment met zijn toptijd slechts een tiende verwijderd was van Marc Marquez’ MotoGP-ronderecord. Pecco Bagnaia was een van de coureurs die onder druk stond. Hij bezette de negende plek en was allerminst veilig. Met ruim twee minuten te gaan was hij bezig aan zijn voorlaatste ronde, maar ging in de mist op een langzamer deel van de baan. Hij gaf daarbij de schuld aan Aleix Espargaro, die langzaam reed aan de buitenkant van de baan. De Spanjaard kon echter weinig anders doen op dat punt. Bagnaia was woedend, maar moest zijn kop erbij houden om zich veilig te rijden voor Q2.

Dat lukte, hij klokte even later 1.58.625 en was daarmee veilig. Johann Zarco was onderweg naar de snelste tijd tot hij de voorkant van de machine verloor bij het insturen van Village. Daardoor werden gele vlaggen gezwaaid en kwamen verschillende coureurs niet meer tot een verbetering. Fabio Quartararo wel, hij klokte 1.58.582 en dat was genoeg voor de zesde tijd. Het was bovendien de redding voor Alex Rins, die zich minimaal verbeterde en op de tiende plek bleef steken.

Bovenaan was de toptijd echter voor Aleix Espargaro voor Jorge Martin, die zich in de slotseconden ook nog verbeterde naar 1.58.282. Het was goed voor de tweede plek met Miller en Zarco als derde en vierde. Maverick Viñales heeft een heel sterk weekend en eindigde in de derde training op de vijfde plek. Quartararo werd zesde voor Bagnaia, met Joan Mir, Luca Marini en Alex Rins als laatste coureurs in de top-tien. Bezzecchi bleef daardoor net buiten de top-tien steken voor Enea Bastianini en Franco Morbidelli. Miguel Oliveira was op de veertiende plek de beste KTM-rijder. Alex Marquez werd vijftiende voor Pol Espargaro en Andrea Dovizioso. Fabio di Giannantonio was op iets meer dan een seconde achttiende voor Brad Binder en Takaaki Nakagami. Remy Gardner, Stefan Bradl, Raul Fernandez en Darryn Binder sloten de rij.

Om 14.30 uur Nederlandse tijd staat de vierde vrije training op het programma voordat de kwalificatie om 15.10 uur onze tijd begint.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië