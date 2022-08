MotoGP Tech: Ducati introduceert nieuw aerodynamisch foefje

De Italiaanse fabrikant Ducati is al jaren toonaangevend als het gaat om de aerodynamische ontwikkeling van de MotoGP-machines. Op vrijdag kwamen Enea Bastianini (Gresini) en Jorge Martin (Pramac) in actie met een aangepaste achterkant. Boven op het staartdeel zitten vier winglets, twee aan elke kant. De opstelling is een klein beetje verschillend bij de beide machines, het is ook nog niet helemaal duidelijk wat Ducati er precies mee wil bereiken. In eerste instantie lijkt het erop dat men zoekt naar meer downforce aan de achterkant van de machine. Dat kan voordelig zijn om meer snelheid mee te nemen in de bochten.

“Het gaat niet alleen om de winglets, ook om de fairing aan de voorkant”, zegt Jorge Martin, die dertiende stond aan het eind van de tweede training. “Het belangrijkste wat jullie gezien hebben is de achterkant. Ik kan er niet veel over zeggen, ik heb het in de middag geprobeerd. Ik was niet zo snel toen ik het probeerde. Ik weet niet of het wat is, maar dat moeten we analyseren. Hopelijk zien we dan of het iets is dat we in de toekomst moeten gebruiken. Het maakte het veranderen van richting iets moeilijker, maar op de rechte stukken gaf het wel voordeel. Uiteindelijk moeten we daarin de balans vinden.”

Enea Bastianini, Gresini Racing reed in de tweede helft van de tweede training met winglets op de achterkant van de machine. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Bastianini is optimistisch over de verandering. “Het gaf me een goed gevoel”, zegt Bastianini, de nummer acht van de vrijdag op Silverstone. “Morgen gaan we het weer proberen, ik heb een back-to-back gedaan en morgen zullen we weten of het daadwerkelijk beter is of niet. Mijn eerste indruk was dat het ons hielp in de remzone, het geeft meer stabiliteit en ook qua snelheid is het niet slecht. Het kan ons in de kwalificatie wel helpen. Ducati heeft gezegd dat dit me gaat helpen. Ik denk dat het remmen beter gaat met deze vleugels.”

KTM neemt nieuwe uitlaat in gebruik

KTM zoekt naar manieren om de huidige RC16 te verbeteren. In Jerez kwam men met een prototype uitlaat die vrijdag voor het eerst in een officiële sessie gebruikt werd. Volgens Miguel Oliveira een verbetering. “We hebben er geprobeerd iets meer uit te halen, het scheelt enorm in de vibraties die de motor heeft en dat is waar we erg last van hadden”, zegt de Portugees. “Qua snelheid scheelt het niet veel, vermogen geeft het ook niet. Maar het gevoel is wel beter. Het geeft ons iets meer comfort en ik ga door met de nieuwe omdat het gewoon wat beter voelt.”

Het eerste prototype gaf Oliveira minder feedback. Dat had simpelweg te maken met een gebrek aan geluid. “Het geeft een heel ander geluid en de motor was een stuk zachter. Soms weet je dan niet of je in de juiste versnelling zit, het was een hele lage toon. Nu voelt het een stuk beter.”

De uitlaat van de RC16 loopt nu door tot de achterkant van het staartdeel. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images