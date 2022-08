Alex Marquez: “Alleen Marc kan Honda dwingen tot verandering”

Honda was de afgelopen jaren sterk afhankelijk van Marc Marquez. De coureur pakte zes wereldtitels in dienst van het merk, maar sinds 2020 zit de coureur meer in de lappenmand dan op de motor. In juni werd hij voor de vierde keer in twee jaar tijd geopereerd om de conditie van zijn rechterarm te verbeteren. Voor dit seizoen kwam Honda met een radicaal vernieuwde motor, maar tot nu toe heeft dat bitter weinig opgeleverd. Afgezien van een podium in Qatar, Pol Espargaro werd derde, heeft Honda een zeer matig seizoen. Takaaki Nakagami en Stefan Bradl zijn nu verantwoordelijk voor het verbeteren van de motor. Honda heeft de verbintenis met Pol Espargaro opgezegd en ook Alex Marquez vertrekt na dit seizoen uit de Honda-stal.

Het is nog de vraag wanneer Marc Marquez weer terugkeert op de motorfiets, maar zijn jongere broer erkent het belang van de spoedige terugkeer van de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen. “Ja, hij is de enige die de druk bij Honda kan opvoeren om een verandering te forceren”, zegt Alex Marquez. “Hij is achtvoudig kampioen, Honda luistert veel meer naar hem en dat is normaal. Hij kan Honda onder druk zetten en ik weet ook dat hij continu contact heeft met Honda. Hij houdt de vinger aan de pols om de situatie in de gaten te houden. Hij weet wat er gaande is. Om hem op de baan te hebben, gaat helpen om de situatie beter te begrijpen.”

Zelf kreeg de jongste van de Marquez-broers dit seizoen het gevoel dat hij weg moest bij Honda. “Ik heb in Duitsland rechtstreeks met teammanager Lucio Cecchinello gesproken, dat is het beste wanneer je helderheid wilt hebben over je toekomst”, gaat Marquez in gesprek met Motorsport.com verder. “Ik ben eerlijk naar hem geweest en heb gezegd dat ik misschien een verandering nodig had. Voor het team was het ook beter om iets anders te doen, ik miste de motivatie om nog langer te blijven. Ik ben blij met dit team, maar ik denk dat ik een andere motor nodig heb. Ik had op dat moment nog geen contract, dus ik zei Lucio ook dat ik riskeerde om een jaar thuis te zitten. Maar voor mij was het belangrijk om niet te blijven bij een team waar ik niet gemotiveerd was, zeker vanwege de motor.”

Honda was op dat moment al aan het onderhandelen met Alex Rins, die inmiddels een fabriekscontract getekend heeft en volgend seizoen bij LCR aan de slag gaat. “Ik kreeg de kans om naar Gresini Ducati te gaan, dat is een geluk. Het was voor mij ook een optie om in 2023 niet te rijden, de stap naar het WK Superbikes of iets anders speelde niet bij mij. Ik was klaar om ermee te stoppen en dan kon ik kijken wat mijn doel in het leven zou zijn.”