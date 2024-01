Gresini onthult als eerste MotoGP-team kleurstelling voor 2024

De eerste officiële MotoGP-wintertest in Maleisië vindt pas over ruim twee weken plaats, maar het aftellen is inmiddels begonnen. Het houdt ook in dat de periode met teampresentaties voor de deur staat en zaterdag was het tijd voor de eerste van de reeks, want in Riccione onthulde Gresini Racing de nieuwe livery voor de Ducati Desmosedici GP23. Nadat de teams van Gresini in de MotoE en Moto2 werden gepresenteerd, trokken de gebroeders Marquez het doek van de machine, die vorig jaar in handen van Francesco Bagnaia goed was voor de wereldtitel in de MotoGP. De livery is grotendeels ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2023. Er is vastgehouden aan de lichtblauwe en rode kleuren die Gresini sinds 2022 gebruikt, al zijn de rode strepen op de kuip iets veranderd. Opvallend genoeg is er geen plek vrijgemaakt voor de logo's van Red Bull, een persoonlijke sponsor van de Marquez-broers.

Gresini staat in 2024 voor het derde jaar op rij aan de start met Ducati-motoren, nadat de formatie eerder als fabrieksteam van Aprilia opereerde. Net als de afgelopen twee jaar beschikt het team van Nadia Padovani, de weduwe van oprichter Fausto Gresini, over Ducati's van één jaar oud. In 2024 werkt het team dus met de GP23, die beide rijders van het team tijdens de traditionele test in Valencia al aan de tand voelden. Na het afgelopen seizoen nam Gresini na twee jaar afscheid van Fabio di Giannantonio, die in het nieuwe seizoen uitkomt voor VR46 Ducati. Zijn vervanger is echter een klinkende naam, want zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez stapt na elf jaar bij Honda over naar Gresini. Hij wordt bij de renstal herenigd met zijn jongere broertje Alex Marquez, die in 2023 voor het eerst voor het team uitkwam.

Gresini verschijnt over anderhalve week niet aan de start bij de shakedown-test van de MotoGP in Maleisië. Alle fabrikanten zijn tussen weliswaar 1 en 3 februari aanwezig bij de test, maar alleen Yamaha en Honda mogen vanwege concessies met hun vaste MotoGP-rijders deelnemen. De eerste test van Marc Marquez in de kleuren van Gresini vindt zodoende een kleine week later plaats als het hele circus tussen 6 en 8 februari neerstrijkt in Sepang voor een driedaagse wintertest. Op 19 en 20 februari wordt vervolgens nog twee dagen getest in Qatar, waar tussen 8 en 10 maart de eerste Grand Prix van het seizoen wordt afgewerkt. Tijdens de GP van Qatar zullen vele ogen gericht zijn op zowel Gresini als Marquez, die dan zijn eerste race voor zijn nieuwe werkgever afwerkt.