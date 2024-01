Marquez tempert verwachtingen: "Niet doen alsof ik meteen kan winnen"

De teampresentatie van Gresini Racing vormde zaterdag het officiële startpunt van een nieuwe fase in de MotoGP-carrière van Marc Marquez. De Spanjaard was voor het eerst in de kleuren van zijn nieuwe werkgever te zien, nadat hij de afgelopen elf jaar uitkwam voor het fabrieksteam van Honda. Na zes wereldtitels in zijn eerste zeven seizoenen in de MotoGP verliepen de laatste vier jaargangen een stuk moeizamer voor Marquez, die zelf met meerdere (zware) blessures kampte en vervolgens moest toezien dat Honda steeds verder wegzakte in de pikorde. Dat bleek voor hem genoeg om zijn miljoenencontract vroegtijdig te laten ontbinden en over te stappen naar Gresini.

In 2024 stapt Marquez zodoende voor het eerst op een Ducati en dat zorgt meteen ook voor hoge verwachtingen. Hij wordt door menigeen meteen gezien als kandidaat voor zeges en mogelijk ook het kampioenschap, maar zelf tempert de 30-jarige rijder uit Cervera de verwachtingen. "Mijn aanpak is natuurlijk om te proberen snel te zijn op het circuit en als ik sneller kan zijn tijdens de eerste test, dan zal ik dat proberen. Het gaat echter ook om de verwachtingen versus de realiteit. Natuurlijk zijn de verwachtingen bij iedereen heel hoog, maar het is mijn werk om deze verwachtingen te vergeten en gewoon aan de slag te gaan in de garage. Ik moet namelijk rustig zijn, zeker in het begin", zei Marquez bij de onthulling van de livery van Gresini.

"Rustig betekent niet hetzelfde als niet snel zijn. Natuurlijk wil ik snel zijn, maar ik kan niet doen alsof ik denk dat ik vanaf het begin kan vechten voor de overwinning, want de afgelopen vier jaar was een nachtmerrie voor mij", vervolgde hij. "De afgelopen twee jaar kon ik geen races winnen. Daarnaast klim ik op een motor die vele races en kampioenschappen heeft gewonnen, en waar Bagnaia en Martin al jaren op rijden. Ze zijn supersnel én ze hebben de 2024-versie van dezelfde motor. We zeggen dezelfde motor, maar je komt en je kunt niet meteen doen alsof je op hetzelfde niveau zit. Het zou in ieder geval niet normaal zijn om meteen op hetzelfde niveau te zitten."

Normale winter zonder blessureleed

Wat Marquez echter wel helpt in de aanloop naar zijn eerste seizoen bij Gresini is het feit dat deze winter voor hem niet in het teken stond van revalidatie na blessureleed. "Eindelijk heb ik een normale winter gehad. Dit was ook heel belangrijk, want sinds 2018 stonden al mijn winters in het teken van het herstel van mijn schouders en mijn arm. Nu heb ik een normale winter gehad en ga ik proberen te ontsnappen aan blessures, de nachtmerrie van mijn vorige jaren - zelfs in 2023 raakte ik geblesseerd. Niet alleen de Honda was dus de reden voor mijn resultaten, want ik raakte ook vele malen geblesseerd", aldus Marquez. "Op al deze punten zal ik proberen op een betere manier te werken, zodat ik me beter voel op het circuit en mijn eigen toekomst weer kan uitstippelen."