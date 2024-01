Gresini Racing heeft de afgelopen twee MotoGP-seizoenen uitstekend gepresteerd. Het team van teambaas Nadia Padovani, de weduwe van de overleden oprichter Fausto Gresini, won in 2022 na de overstap naar Ducati maar liefst vier Grands Prix met Enea Bastianini. Vorig jaar was er opnieuw een overwinning, ditmaal door Fabio di Giannantonio. De Italiaan is in 2024 niet meer van de partij bij Gresini, dat op de rijdersmarkt voor een van de grootste verrassingen in tijden zorgde door Marc Marquez aan te trekken. De zesvoudig MotoGP-kampioen liet zijn miljoenencontract bij Honda vroegtijdig ontbinden om de overstap te kunnen maken en de nieuwe teamgenoot van broertje Alex Marquez te worden.

Hoewel hij tijdens de test in Valencia al even kennismaakte met Gresini en de Ducati, volgt tijdens de teampresentatie het eerste moment dat Marquez zich in de kleuren van zijn nieuwe werkgever laat zien. De presentatie van de renstal en de onthulling van de nieuwe livery voor 2024 begint om 17.30 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via de livestream bovenaan de pagina. Wel is al duidelijk dat Gresini dit jaar niet de beschikking heeft over de nieuwste versie van de Ducati. De gebroeders Marquez moeten het doen met de GP23, de machine waarop Francesco Bagnaia in 2023 zijn tweede opeenvolgende wereldtitel veiligstelde.