Het incident gebeurde in de eerste helft van de vierde vrije training. Aleix Espargaro was op het moment van de klap net bezig met een snelle ronde. Hij had twee absoluut snelste sectortijden gereden toen het in de derde sector fout ging. Bij Farm, de snelle linker knik naar het langzame deel van Silverstone, gleed de achterband weg. Espargaro klapte op hoge snelheid tegen de vlakte en bleef in eerste instantie liggen, al was hij wel telkens bij bewustzijn.

Nadat de marshals hem per brancard in veiligheid brachten, probeerde de Aprilia-kopman op eigen benen te staan. Hij werd overgebracht naar het medisch centrum op het circuit. Daar werd de coureur onthaald voor onderzoek. Hij leek vooral last te hebben van zijn rechtervoet. Bij de eerste onderzoeken werden geen breuken geconstateerd. Hij is voornemens later op zaterdagmiddag deel te nemen aan de kwalificatie.

Espargaro kan zich geen tegenslag veroorloven. Hij staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op Fabio Quartararo bedraagt 21 WK-punten. De Fransman moet dit weekend nog een straf afwerken die hij kreeg na de TT van Assen.

VIDEO: De crash van Aleix Espargaro in de vierde training voor de Britse GP