Q1: Boze Bezzecchi schopt het achter Bastianini tot Q2

De eerste kwalificatie na de zomerstop vond zaterdagmiddag plaats op het historische circuit van Silverstone, de langste baan op de kalender. Het is wat dat betreft ook een van de meest uitdagende banen voor coureurs, zeker omdat er vele verschillende lijnen mogelijk zijn met de verschillende machines. Alex Marquez volgde, zoals wel vaker dit seizoen, de verkeerde lijn in de beginfase van de kwalificatie. In bocht 10 ging de Spanjaard onderuit en hij werd daarop nogal boos op Marco Bezzecchi, met wie hij even eerder al om een positie vocht op de baan. Marquez bleef ongedeerd, maar verloor kostbare tijd. Enea Bastianini was alleen maar met zichzelf bezig. Hij opende het bal met een 1.58.804 en dat was goed voor de voorlopige eerste plek. Miguel Oliveira stond op bijna vier tienden op de tweede plek.

Ook in de tweede run was Bezzecchi weer onderwerp van gesprek, deze keer was hij boos op de verschillende Honda-rijders die langzamer reden dan wenselijk was. Hij verknalde daardoor een rondje, maar zette in de laatste fase nogmaals aan. Bastianini had zich intussen verbeterd naar 1.58.609 en had de eerste plek stevig in handen. Brad Binder plaatste zich op de tweede plek, maar zijn teamgenoot Miguel Oliveira ging onder de tijd van de Zuid-Afrikaan door. Bezzecchi was de laatste met een succesvolle poging. Met 1.58.756 ging hij achter Bastianini als tweede door naar het tweede deel van de kwalificatie.

Oliveira eindigde als derde voor teamgenoot Binder en Fabio di Giannantonio. Remy Gardner werd zesde voor Alex Marquez met daarachter zijn Honda-collega's Stefan Bradl en Pol Espargaro. Franco Morbidelli werd tiende voor Takaaki Nakagami. Raul Fernandez, Darryn Binder en Andrea Dovizioso sloten de rij.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië

Q2: MotoGP-toppers blazen ronderecord uit de boeken

Twaalf rijders stonden in de startblokken voor het tweede deel van de kwalificatie. Daarbij ook Aleix Espargaro, ondanks zijn zware val in de vierde vrije training. Hij liep daarbij een kneuzing van het hielbeen op, maar werd door de MotoGP-artsen fit verklaard. Met een van pijn vertrokken gezicht keerde hij terug naar de pitbox om deel te nemen in Q2. Hij was weliswaar de langzaamste in zijn eerste ronde, maar maakte een goede indruk. Fabio Quartararo maakte de beste indruk. Hij klokte in zijn eerste poging een 1.58.259. Jack Miller deed zijn best, maar bleef op een duizendste van een seconde steken. Maverick Viñales stond op iets meer dan een tiende op de derde plek. Het zou echter allemaal veranderen in de tweede en beslissende run van de kwalificatie.

Aleix Espargaro opende het bal in de tweede run met een werkelijk sensationele ronde. Hij klokte 1.57.966, een nieuw ronderecord op Silverstone. Met zijn fysieke staat was dat een prestatie van formaat, maar er waren meerdere rijders die nog tijd hadden om er onderdoor te duiken. Ze reden allemaal in een treintje. Quartararo was de eerste met een 1.58.938, gevolgd door Miller die iets sneller ging: 1.57.931. Johann Zarco was echter de snelste met een 1.57.767, hij heeft het nieuwe ronderecord achter zijn naam staan. Viñales kwam daar op het laatste moment nog tussen, zijn 1.57.865 was goed voor de tweede plek op de grid. Miller eindigde zodoende als derde voor Quartararo en Francesco Bagnaia. Aleix Espargaro moest na die heroïsche rit genoegen nemen met de zesde plek.

Bezzecchi werd zevende voor Enea Bastianini en Jorge Martin. Luca Marini maakte de top-tien compleet. De Suzuki-mannen hebben zondag wederom een inhaalrace voor de boeg. Alex Rins werd elfde voor Joan Mir op de twaalfde plek.

De MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië wordt zondagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd verreden.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië