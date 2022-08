Zarco heeft goede papieren: “Focus me niet extreem op de zege”

Johann Zarco maakt zondag op Silverstone zijn 96ste MotoGP-start. Maar liefst vijftien keer stond hij op het podium, maar de hoogste trede mocht hij nog nooit beklimmen. Zondag maakt hij echter een goede kans. Ondanks enkele crashes in de vrije trainingen heeft Zarco dit weekend een goede indruk achtergelaten. In de vierde training was hij sterk en in de kwalificatie snelde hij naar zijn tweede pole-position van het seizoen.

“Dat geeft een goed gevoel”, zegt Zarco in de persconferentie na de kwalificatie. “Vanochtend dacht ik al aan deze ronde, maar toen crashte ik. Vanmiddag reed ik in de vierde training een goede ronde op de hardste compound. In de eerste run voelde ik dat het goed zat, ik wist dat er nog iets meer te halen was. Op de tweede band reden Fabio [Quartararo] en Jack [Miller] voor me, zij waren een goede referentie. In de eerste ronde met deze band moet je profiteren van de snelheid die je hebt, dat is me deze keer goed gelukt.”

Door de natuurlijke progressie gedurende het weekend heeft Zarco veel vertrouwen in een goede race, maar hij focust zich niet te erg op de overwinning. “Ik heb me vanaf vrijdag best snel gevoeld, we hebben nog een aardige stap gezet”, gaat Zarco verder. “Ik denk dat ik een goede kans heb om voor de overwinning te vechten. De pole-position is daarvan de bevestiging. Waarom kunnen we niet voor de overwinning gaan? We moeten ons er ook niet te erg op vergapen, dat levert meer fouten op. We moeten zien hoe sterk de anderen zijn en ik hoop dat ik de harde achterband in mijn voordeel kan gebruiken aan het eind van de race.”

Daarbij komt dat er meerdere kandidaten zijn voor de zege. “Het is moeilijk, ze zullen allemaal weer meedoen”, zucht Zarco. “Fabio moet door de long lap, maar dit is de kortste van het hele seizoen. Ik denk dat hij nog steeds voor het podium kan vechten. Jack is altijd goed op dit circuit en Maverick [Viñales] is enorm snel. Aleix [Espargaro] is zwaar gecrasht, we moeten zien hoe hij zich morgen voelt. Van Pecco [Bagnaia] weten we ook dat hij er soms staat. We moeten in ieder geval gebruikmaken van het voordeel van de startpositie. Morgen wordt het nog iets warmer, dan kunnen we de hardere compound gebruiken en dan kan het een mooie race worden.”