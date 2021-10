Miller domineert derde training voor de GP van de Verenigde Staten

Het regende vrijdagavond klachten over het hobbelige asfaltoppervlak van COTA, maar desondanks moesten coureurs zaterdag gewoon weer aantreden. Want zoals Jack Miller het zei: "We zijn hier nu eenmaal gekomen, we moeten ons aanpassen en we gaan gewoon rijden." En zo geschiedde. Miller was vrijdag een van de sterkere coureurs van het veld, maar Marc Marquez was in beide sessies de snelste geweest. De regen was verdreven en dus konden rijders zich opmaken voor een reguliere sessie waarin goed te zien was hoe hobbelig COTA daadwerkelijk is.

Het deerde Takaaki Nakagami niet echt. Hij zette aan om alvast een knappe rondetijd te noteren voordat de mini-kwalificatie aan het eind van de sessie zou aanvatten. De Japanner stuurde zijn Honda gezwind over het circuit en klokte halverwege de sessie een 2.03.739. Niet veel later deed Miller een duit in het zakje door daar nog eens twee tienden onder te duiken. Daarmee waren de kaarten geschud, maar de laatste minuten zouden nog wel wat verandering teweeg brengen.

Vooraan het veld niet, althans niet wat betreft de poppetjes. Miller verstevigde zijn koppositie met een sensationele ronde. De Australiër wist er een 2.02.923 uit te persen en was daarmee flink sneller dan de concurrentie. Nakagami verbeterde zich ook naar 2.03.602. Zes tienden gaf hij toe op Miller. Alex Rins bracht zijn Suzuki naar de derde plaats, hij stond net voor landgenoot Marc Marquez en Johann Zarco. Fabio Quartararo plaatste zich zonder problemen rechtstreeks voor Q2, de WK-leider klokte de zesde tijd op negen tienden van Miller.

Pol Espargaro ging ondanks een bijna-crash in de slotfase ook door, hij stond zevende. Brad Binder ging ten koste van teamgenoot Miguel Oliveira door naar Q2, de coureur geboren in Potchefstroom werd achtste. Francesco Bagnaia werd negende voor Jorge Martin, die toch weer een knappe sessie neerzette.

Oliveira was zoals gezegd de gebeten hond, hij eindigde als elfde. Ook Enea Bastianini, twee weken geleden nog de sensatie in Misano, eindigde net buiten de top-tien op de elfde plaats. Joan Mir stond dertiende na een bijzonder matige sessie, de wereldkampioen kwam er geen moment aan te pas. Franco MOrbidelli werd veertiende, net voor leermeester Valentino Rossi. De Italiaanse routinier toonde wat verbetering, maar een nieuw podium in Amerika lijkt nog ver weg.

Luca Marini en Aleix Espargaro kwamen in de slotfase van de sessie ten val, zij kwamen niet in het stuk voor.

De kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten begint zaterdagavond om 21.10 uur.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten

Uitslag volgt.