Jack Miller moest in beide vrijdagse trainingen COTA-specialist Marc Marquez voor zich dulden, maar dat deerde hem niet. Vooral in de eerste sector was de Ducatist katterap, de eerstvolgende coureur was twee tienden langzamer. En juist op dat stuk van het circuit in Austin kwam de starre Italiaanse machine vaak niet al te best uit de verf.

Ook Miller, die in 2019 nog met Pramac Ducati op het podium stond in Amerika, kon zijn blijdschap over de situatie niet echt verbergen.

“Ik heb een paar trucs gevonden waardoor ik daar beter ben geworden”, vertelde Miller tegenover onder andere Motorsport.com over de eerste sector. “Ik probeerde de zachte voorband en dat was vooral bij het remmen niet geweldig in de rest van de ronde, ik moest een beetje marge inbouwen. Ik heb een paar momenten gehad, maar de motor werkt echt heel goed. Niet alleen in de eerste sector, maar ook in het laatste stuk met de bochten 16, 17 en 18. Het is fenomenaal. Wanneer je volledig leunt, met de arm op de grond, het gas vol open en dan blijft de motor nog zo mooi scherp sturen. Je kunt de wielen redelijk neutraal houden en het voelt fantastisch. De motor is ten opzichte van 2019 zeker tien keer beter geworden.”

"We zijn hier nu eenmaal, dus gaan we racen"

Millers teamgenoot Francesco Bagnaia was meer gefixeerd op de hobbels die vrijdag de kop opstaken. Waar door een enkeling gesuggereerd werd dat de wedstrijd afgelast moet worden, denkt Bagnaia niet dat het gaat gebeuren. De Italiaan heeft nog altijd een buitenkans op de wereldtitel. Hij staat op 48 punten achterstand van WK-leider Fabio Quartararo.

“Nee, dat gaat denk ik niet gebeuren”, verklaarde hij over het eventueel annuleren van de race. “We zijn hier en we zijn hier om te racen. Ik weet het niet, we gaan erover praten met de organisatie. Ik weet zeker dat bepaalde rijders niet willen racen, maar als er iemand is die zegt dat het kan… dan wordt er zondag gewoon geracet hoor. Het is een vreemd gevoel. Je wilt altijd de limiet zoeken, maar dat is hier niet mogelijk. Je zit elke ronde over de limiet. Wat betreft de veiligheid is dit ook over de limiet. We zullen over praten en dan zal er een beslissing vallen.”