Bagnaia klopt Quartararo in strijd om pole in GP van Amerika

Kwalificatie 1: Mir laat zich niet verrassen, Espargaro gefrustreerd

Na een frustrerende derde vrije training had Joan Mir de zaken aardig op orde in het eerste deel van de kwalificatie. De MotoGP-kampioen blies in de vierde training nog een Suzuki-blok op, maar deed het in Q1 goed. In de eerste run opende hij het bal met een 2.03.872. Hij was daarmee ruim sneller dan zijn concurrenten. De Spanjaard verbeterde zich in de tweede run naar 2.03.540, maar Luca Marini deed het nog net iets beter. De VR46 Ducati-coureur klokte in de laatste minuut een 2.03.410 en was daarmee ruim een tiende sneller dan Mir. Hij ging zodoende met Mir door naar Q2.

Franco Morbidelli kwam tot de derde plaats terwijl Andrea Dovizioso nog behoorlijk dichtbij kwam, maar het uiteindelijk niet redde door langzamer verkeer in zijn laatste ronde. Hij werd vierde voor Alex Marquez en Enea Bastianini. Iker Lecuona en Miguel Oliveira konden geen potten breken, de laatste ging weer onderuit in bocht 12 en zag zo een goede kans uit het zicht verdwijnen.

Aleix Espargaro tekende zaterdagmiddag voor zijn vierde valpartij van het weekend. De Aprilia-rijder kent een moeilijk weekend met de RS-GP, die zich nerveus gedraagt op COTA. Na een crash eerder op de middag in VT4 had de ervaren coureur slechts één machine tot zijn beschikking in de kwalificatie. Ook die raakte beschadigd bij de langzame, doch pijnlijke val in bocht 12. Hij had daardoor maar één kans om nog iets van de kwalificatie te maken. Dat lukte niet. Hij werd negende.

Valentino Rossi sloot zijn kwalificatie op COTA af met een geschaafd pak. De coureur ging onderuit in de snelle zesde bocht. Hij werd tiende in Q1, alleen Danilo Petrucci was langzamer.

Uitslag kwalificatie 1 MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten

Kwalificatie 2: Miller stelt teleur, Bagnaia flikt het weer

Met Marini en Mir was het twaalftal voor Q2 op COTA compleet. In die sessie ging Marc Marquez op jacht naar weer een pole-position, in de kwalificaties op dit circuit was hij immers nog altijd ongeslagen. De Spanjaard begon goed, maar werd in zijn eerste ronde gevolgd door Jorge Martin die nog net iets rapper was. Marquez zette zijn eerste run nog een rondje door en dook onder de tijd van de Pramac-rookie. Met 2.03.209 ging hij naar de virtuele pole.

Marquez koos in de tweede run voor een ander groepje en daarin werden geen snelle tijden gereden, hij verbeterde zich dus niet en moest in de wachtkamer. De ogen waren gericht op Francesco Bagnaia en Fabio Quartararo, de kwalificatiespecialisten van dit seizoen. Bagnaia had een flinke versnelling, hij klokte 2.02.781 in de voorlaatste ronde. Daarmee was hij vier tienden sneller dan Quartararo en al snel was duidelijk dat er geen tweede poging nodig was voor de Italiaan. Hij pakte zo zijn derde pole van het seizoen en start zondag naast Quartararo en Marquez.

Jorge Martin kwam met zijn vroege ronde tot de vierde stek voor Takaaki Nakagami en Johann Zarco. Alex Rins was de beste Suzuki op de zevende plaats voor teamgenoot Mir en de indrukwekkende Marini. Hij werd negende.

Jack Miller werd vooraf gezien als een van de favorieten voor pole-position, maar hij kon het niet laten zien op het moment dat het moest. De Australiër verknalde zijn eerste ronde en dat overkwam hem later nog eens waardoor de tiende stek het maximale was. Hij hield alleen Brad Binder en Pol Espargaro achter zich. Een flinke teleurstelling voor de Ducati-coureur, die tot nog toe bezig was aan een ijzersterk weekend.

De MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten begint morgen om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie 2 MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten