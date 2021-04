Viñales stelt teleur in Portugal: “Kampen met oude problemen”

Maverick Viñales moest na een pover kwalificatie-optreden vanaf de twaalfde startplek beginnen aan de Portugese GP. De Yamaha-rijder viel – zoals de afgelopen jaren wel vaker is gebeurd – na de start ver terug en had aan het begin van de race moeite om het tempo van de snelle mannen te volgen. Op een gegeven moment was hij liefst anderhalve seconde langzamer dan merkgenoot Fabio Quartararo, die uiteindelijk zegevierde. De winnaar van de GP van Qatar kwam als elfde aan de finish met een achterstand van 23,7 seconden. Viñales gaf naderhand toe dat hij het hele weekend had geworsteld met een gebrek aan grip en sprak zijn zorgen uit over de situatie.

“Ik maak me zorgen want het wordt op deze manier een zwaar seizoen”, zei Viñales. “Het is lastig om gefocust en gemotiveerd te blijven wanneer je ziet dat je de eerste twee races kunt winnen en vervolgens tijdens de derde race moeite hebt om in de top-tien te komen. Gelukkig zijn er nog wat rijders weggevallen waardoor het resultaat niet helemaal beroerd is. Het was een lastige race. Ik kan niet uitleggen waarom. Het gevoel was hetzelfde als eerder in het weekend. Er was weinig grip, alleen op de laatste band in de kwalificatie had ik veel grip. Dat maakte een groot verschil. Als ze mijn rondje niet geannuleerd hadden, zou ik op pole gestaan hebben. Maar we hebben eigenlijk het hele weekend wel problemen gehad en weten niet waarom. Het is nu vooral tijd om onderzoek te doen en te kijken waar we onszelf kunnen verbeteren. Het lijkt alsof we dezelfde problemen hebben als vorig jaar. We beginnen met een overwinning en daarna gaat het steeds minder. Dat is niet positief.”

Start blijft een probleem

Hij voegde toe: “We moeten kijken of we de oorzaak kunnen vinden. Er is zeker iets aan de hand, want het voelde niet normaal. We moeten positief blijven en Jerez is een circuit waar we over het algemeen heel sterk zijn. Dus we gaan hard werken om daar beter te presteren.” Na de geannuleerde ronde in de kwalificatie moest Viñales dus vanaf de twaalfde stek vertrekken. Gevraagd of een beter kwalificatieresultaat nog een verschil had kunnen maken, zei hij: “De start is een probleem, we kunnen het niet verbeteren tot we iets nieuws krijgen. We moeten wel zorgen dat we op de eerste rij staan. Want dan was het een hele andere race geweest. Een overwinning zat er niet in, daar was ik niet snel genoeg voor. Ik had weinig grip en kon niets doen. Maar dan was een top-vijf nog wel mogelijk geweest.”