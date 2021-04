Quartararo claimt dominante zege in Grand Prix van Portugal

De 22 vaste MotoGP-coureurs trokken dit weekend naar Portugal voor de derde ronde van het kampioenschap, 21 van hen kwamen aan de start. Pramac-rijder Jorge Martin ligt in de ziekenboeg, hij wordt maandag geopereerd in Barcelona. Takaaki Nakagami ging vrijdag hard onderuit, maar ging het toch proberen in de race en natuurlijk was er de terugkeer van zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. De Spanjaard plaatste zich als zesde voor zijn eerste race in negen maanden, maar het grote vraagteken was of hij het 25 ronden vol zou kunnen houden. Fabio Quartararo mocht van pole-position vertrekken, hij was op basis van het racetempo in VT4 ook favoriet voor de race.

Bliksemstart Zarco, problemen voor Viñales en Espargaro

Dat de start nog altijd niet het sterkste punt van Yamaha is, bleek toen het rode licht in Portimao doofde. Quartararo viel terug terwijl Johann Zarco een raketstart maakte en als leider de eerste bocht in dook. Alex Rins volgde met Marc Marquez op de vierde plaats. De Honda-man kreeg het direct te verduren. Hij toucheerde met Joan Mir en zette de achtervolging in op de Suzuki-man. Een rondje later raakte Marquez de achterband van Mir in een van de langzamere bochten, daardoor verloor hij meer tijd. Quartararo, Jack Miller en Aleix Espargaro kwamen daardoor langszij.

Maverick Viñales maakte een dramatische start. Hij viel terug naar de twintigste plaats en was in de eerste ronden veel te langzaam. Het leek erop als er een technisch probleem was bij de Yamaha-coureur. Daar merkte Zarco helemaal niets van. De man uit Cannes nam het initiatief en reed voor Rins en Mir. Quartararo had intussen de smaak te pakken en reed weer iets verder naar voren. Hij nam de vierde plaats over. Ook Pol Espargaro kende problemen. Hij viel na de start terug en kwam aan het eind van de vierde ronde binnen.

Johann Zarco, Pramac Racing aan kop Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco was niet in staat om weg te rijden van Rins en liet zich verleiden tot een duel. Tot twee keer toe kwam Rins langszij, maar met het vermogen van de Ducati wist Zarco de koppositie terug te veroveren. Dat zou niet duren. Rins wist de aanval succes te volbrengen en niet veel later zou ook Quartararo volgen. De Fransman gebruikte de inhaalcapaciteiten van de Yamaha en passeerde Mir en Zarco.

Miller en Oliveira verlaten het toneel

Voor Jack Miller kwam er zondag geen einde aan de dramatische opening van het seizoen. Na twee negende plaatsen hoopte hij de negatieve reeks te doorbreken, maar een crash zorgde ervoor dat Miller uit de wedstrijd lag. Niet veel later ging het ook mis voor de Portugese hoop in bange dagen. Miguel Oliveira kwam in de voorlaatste bocht ten val en moest aan een grote achtervolging beginnen.

Het leidende kwartet was opgeschud. Zarco vocht inmiddels met Mir om de derde plaats terwijl Rins de wedstrijd vanaf de kop controleerde. Zarco had op het rechte stuk voordeel op de wereldkampioen, maar dat verloor hij even daarna weer. Na het viertal zat Franco Morbidelli op de vijfde plaats terwijl Brad Binder ook een ontzettend sterke openingsfase kende. Hij lag na zeven ronden op de zesde plaats voor Bagnaia, Aleix Espargaro en Marc Marquez.

Quartararo had negen rondjes nodig om zijn mindere start goed te maken. Hij nam Rins te grazen en voerde het tempo direct op. Mir had afgerekend met Zarco en moest in de achtervolging om zijn teamgenoot en Quartararo weer bij te halen. Dat bleek nog geen sinecure. Mir had geen antwoord op de rappere rondjes van Quartararo en Rins, alleen Bagnaia kon volgen. De Italiaan had Binder te grazen genomen en zat op de zesde plaats, net achter VR46-stalgenoot Morbidelli.

Marc Marquez was bezig aan een solide wedstrijd, hij lag in de eerste helft van de wedstrijd op de negende plaats, net voor broer Alex. Het tempo van de Spanjaard was heel respectabel met rondjes 1.40.1 tot 1.40.3. Achter de Marquez-broers zat Valentino Rossi op de elfde plaats, de 42-jarige MotoGP-legende was niet zo slecht bezig tot hij door het noodlot getroffen werd. Rossi ging in de zestiende ronde onderuit in bocht 11. Hij bleef ongedeerd.

Quartararo test Rins met succes

Quartararo en Rins reden aan kop van de wedstrijd rondjes 1.39, wereldkampioen Mir had geen antwoord. Ook Zarco merkte dat, de Fransman maakte aanstalten om Mir te passeren. Met nog tien rondjes te gaan maakte de Pramac-man er werk van en haalde hij Mir weer in voor de derde plaats in de wedstrijd. Hij moest echter een heldendaad verrichten om Quartararo en Rins nog bij te halen. Het tweetal lag bijna drie seconden voor op Zarco.

Intussen werd duidelijk dat Rins boven zijn macht reed om Quartararo bij te houden. In de negentiende ronde van de race ging het mis voor de Suzuki-coureur. Hij kwam ten val bij het insturen van bocht 5 en dus was de test van Quartararo geslaagd. Hij had ineens een levensgrote voorsprong. Een rondje later ging ook WK-leider Zarco in de mist. De Fransman verloor de controle over de voorkant van de machine bij het insturen van bocht 10. Hij scoorde geen derde podium op rij.

De voorsprong van Quartararo was daardoor zo'n 4,5 seconden op Pecco Bagnaia, die Mir achter had gelaten. Mir kon de Ducatist aardig volgen, maar Morbidelli was ook nog niet uitgeschakeld voor een podiumklassering. De Braziliaanse Italiaan haakte zijn karretje in de laatste ronden aan bij Bagnaia en Mir.

De overwinning van Quartararo kwam niet meer in gevaar. Hij begon met een voorsprong van bijna vijf seconden aan de laatste ronde. Voor Quartararo was het zijn tweede overwinning op rij, hij is tevens de nieuwe leider in het wereldkampioenschap. De tweede plaats was voor Bagnaia omdat Mir geen kans kreeg om aan te vallen in de laatste ronde. Morbidelli kon op zijn beurt niet meer aandringen bij Mir en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Binder bekroonde een megastart met de vijfde plaats, hij was de beste KTM-coureur in de Portugese GP. Aleix Espargaro eindigde op de zesde plaats, een uitstekend resultaat voor Aprilia.

Marquez maakt indruk bij rentree

Bij zijn rentree in de MotoGP eindigde Marc Marquez op de zevende plaats. Hij schoof door de valpartijen van Rins en Zarco nog een paar plekken op in de slotfase. In de laatste ronde kwam Marquez nog even in de problemen door een tankslapper, de Spanjaard was na de finish volledig uitgeput en was zichtbaar geëmotioneerd. Marquez eindigde voor zijn jongere broer Alex en de negende plaats was voor Enea Bastianini, die daarmee de beste rookie van het stel was. Takaaki Nakagami werkte een heroïsche wedstrijd af. Hij eindigde met de pijnlijke schouder op de tiende plaats.

Maverick Viñales kwam er niet meer bij na de slechte start. Hij eindigde op de elfde plaats voor Luca Marini, Danilo Petrucci en Lorenzo Savadori. Iker Lecuona pakte het laatste punt op de vijftiende plaats. Miguel Oliveira eindigde na zijn crash op een ronde achterstand, hij bereikte de finish op de zestiende plaats. Zarco, Rins, Rossi, Miller en Pol Espargaro haalden de finish niet in de Portugese GP.

Het MotoGP-kampioenschap gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Spanje.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Portugal