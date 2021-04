Bagnaia toont veerkracht: “Dit was vorig jaar niet gelukt”

Francesco Bagnaia werkte zondag een ijzersterke inhaalrace af op het Autodromo do Algarve. Vanaf de elfde startplek reed hij naar voren, waar hij wereldkampioen Joan Mir wist te verschalken voor de tweede plaats. Op dat moment had Fabio Quartararo de zege al lang en breed binnen; de Fransman had al een forse voorsprong opgebouwd. Bagnaia denkt dat het nog anders had kunnen lopen als zijn recordrondje in de kwalificatie niet geschrapt was vanwege het negeren van een gele vlag.

“De tweede plaats was het maximaal haalbare. Fabio had een forse voorsprong omdat ik veel terrein goed moest maken”, zei Bagnaia na de race in Portimao. “Onze kans om te winnen ging zaterdag al in rook op. Misschien was het dan ook een tweede plaats geworden, maar dan hadden we er in elk geval nog voor kunnen vechten." Lof is er niettemin voor Quartararo. "Fabio was heel sterk. Niemand had verwacht dat hij zo snel kon rijden. Maar er was veel grip en de banden werkten ontzettend goed. Ik denk dat we dit heel goed gedaan hebben.”

Bagnaia krijgt dit seizoen een kans om zich te bewijzen bij de hoofdmacht van Ducati, en dat heeft hem tot nu toe geen windeieren gelegd. Na een derde plaats in de Grand Prix van Qatar stond Bagnaia zondag voor de tweede keer dit seizoen op het podium. De getoonde veerkracht is volgens de man uit Turijn een teken van zijn vooruitgang in het voorbije jaar: “Ik ben heel erg blij. Dit was mij vorig jaar niet gelukt als ik in zo’n situatie had gezeten. Ik heb voor dit soort omstandigheden mijn stijl verbeterd en heb veel rijders op dezelfde manier ingehaald. Ik dacht dat inhalen lastig zou worden, maar ik ben blij met het resultaat. Het was heel makkelijk om een remfoutje te maken en onderuit te gaan. We hebben dit weekend hard gewerkt voor dit resultaat. De tweede plaats was het maximaal haalbare.”

In het kampioenschap staat Bagnaia nu op de tweede plaats, achter Quartararo.