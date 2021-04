Suzuki tekent bij en blijft tot en met 2026 in MotoGP

Suzuki is al sinds 1960 betrokken bij de hoogste klasse van het wereldkampioenschap, maar het huidige contract met de MotoGP loopt eind 2021 af. De verwachting was al dat het merk zich langer zou verbinden aan het kampioenschap en nu is de kogel dus door de kerk. Suzuki heeft een nieuwe, vijfjarige deal getekend met Dorna en blijft zodoende tussen 2022 en 2026 meedoen in de MotoGP. Met de contractverlenging voegt de Japanse fabrikant zich bij KTM, Ducati, Honda en Yamaha, dat eerder al nieuwe overeenkomsten tekende met de promotor. Aprilia is hierdoor de enige actieve fabrikant die nog geen nieuwe verbintenis heeft getekend, hoewel verwacht wordt dat zij dit op termijn ook zullen doen.

“Als Suzuki zijn we trots dat we mee blijven doen in de MotoGP. Wij delen allemaal de uitdagende ambitie om onszelf te meten tegen de beste tegenstanders op de motor ter wereld”, zei projectleider en directeur Shinichi Sahara bij de bekendmaking van het nieuwe contract. “We begonnen deze reis in 2015 en in slechts zes jaar tijd hebben we wereldtitels bij de rijders en de teams gehaald. Desondanks hebben we honger naar meer. Daarom hebben we onze overeenkomst met Dorna verlengd, met de hoop en de toewijding om de ontwikkeling van de technische divisie en de racedivisie van het bedrijf voort te zetten.”

Afgelopen jaar legde Suzuki beslag op de wereldtitel voor de teams, terwijl Joan Mir op de GSX-RR wereldkampioen werd bij de rijders. Het was de zevende keer dat het merk kampioen werd bij de rijders. Eerder slaagden Barry Sheene (1976-1977), Marco Lucchinelli (1981), Franco Uncini (1982), Kevin Schwantz (1993) en Kenny Roberts Jr. (2000) erin om op een motorfiets van Suzuki wereldkampioen te worden in de zwaarste klasse. Zoals gezegd neemt Suzuki al sinds 1960 deel aan het wereldkampioenschap, hoewel de fabrikant om financiële redenen besloot in 2011 te vertrekken. In 2015 keerde men echter terug en al snel volgden er dus successen.

Na drie races in het seizoen 2021 bezet regerend kampioen Mir de vijfde plaats in het kampioenschap. Afgelopen weekend stond de Spanjaard voor het eerst op het podium na de GP van Portugal. Teamgenoot Alex Rins staat op de zevende plek nadat hij zondag crashte. “We zijn heel blij met het verlengen van het contract met Suzuki, een fabrikant met wie we al jarenlang werken in het wereldkampioenschap en met we we goed samenwerken”, zei Dorna CEO Carmelo Ezpeleta. “Hun terugkeer in de MotoGP in 2015 werd onmiddellijk een succes en mondde uit in het winnen van de wereldtitel in 2020 met Joan Mir. We zijn trots dat we dit partnerschap kunnen verlengen en hopen met dit iconische merk mijlpalen te blijven bereiken.