Marco Bezzecchi domineerde zondag in Le Mans de race tijdens het 1000e Grand Prix-weekend. De Italiaan nam de leiding over in de elfde van 27 ronden en arriveerde ruim vier seconden eerder dan de concurrentie. Het betekende zijn tweede Grand Prix-zege van het seizoen. Omdat kampioenschapsleider Francesco Bagnaia werd uitgeschakeld in een race-incident met Maverick Vinales, is Bezzecchi met zijn klantenmachine de Ducati-fabrieksrijder tot op een punt genaderd.

Na zijn eerste overwinning in Argentinië vorige maand zei Bezzecchi dat het te vroeg was om te denken aan een titelstrijd. Gevraagd door Autosport in Le Mans of hij die mening inmiddels heeft bijgesteld, zei Bezzecchi: "Nou, het is goed om momenteel dicht bij Pecco te zijn. Maar eerlijk gezegd denk ik nog steeds niet aan het kampioenschap. We zagen in de sprintrace en de Grand Prix in hetzelfde weekend dat het heel eenvoudig is om alles snel te verliezen. Dus ik wil gewoon zo doorgaan, weekend per weekend, race per race, en genieten van mijn motor met de jongens [in het team] die fantastisch zijn. Nu gaan we naar Mugello, dus het wordt een heel mooi weekend."

Bezzecchi werd zaterdag zevende in de sprintrace. De pupil van Valentino Rossi voelde dat hij voor iets beters kon gaan in de Grand Prix, maar geeft toe dat hij niet dacht aan de overwinning. "Het was een ongelooflijke dag voor mij. Eerlijk gezegd had ik vanmorgen niet verwacht dat ik zo'n race zou hebben. Maar gisteren voelde ik me al goed op de motor en ik wist dat ik met een goede start iets meer kon maken. Ik verwachtte natuurlijk geen overwinning, maar hoe dan ook een goede race. Toen ik vandaag van start ging, zag ik dat ik sneller was dan de jongens voor me. Maar ik was een beetje bang voor de temperatuur van de voorbanden omdat ik op de limiet zat. Maar ik kon ze inhalen. Toen ik eenmaal aan de leiding ging, kon ik een goed tempo aanhouden. Ik voelde me erg goed met mijn motor en wist te ontsnappen."