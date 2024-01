Niet Marquez, maar MotoGP-titel bron van motivatie voor Di Giannantonio

Sinds zijn MotoGP-debuut in 2022 kwam Fabio di Giannantonio uit voor Gresini Racing, maar na het afgelopen seizoen moest hij daar vertrekken. De Italiaanse renstal trok achtvoudig wereldkampioen Marc Marquez aan om in 2024 de nieuwe teamgenoot van Alex Marquez te worden. Di Giannantonio leek vervolgens lang buiten de boot te vallen, totdat VR46 hem een reddingsboei toewierp en een zitje aanbood voor het naderende MotoGP-seizoen. Bij de formatie van Valentino Rossi is hij de vervanger van de naar Honda vertrokken Luca Marini en fungeert hij als nieuwe teamgenoot van Marco Bezzecchi.

In de voorbereiding is er natuurlijk veel aandacht voor de vraag hoe Marquez gaat presteren in zijn eerste seizoen op een Ducati. Hij komt op hetzelfde materiaal te rijden als Di Giannantonio, maar de Italiaan zegt dat dit feit voor hem geen extra motivatie is om goed te presteren in 2024. "Mijn motivatie krijg ik door naar de statistieken te kijken en te zien dat ik nog geen kampioenschap heb behaald. Dat is dus mijn grootste motivatie: een ster achter mijn naam", vertelt Di Giannantonio bij de onthulling van de nieuwe livery van VR46. "Het doel is dus om de beste ooit te zijn en dat is denk ik de beste motivatie. Niets is op dat vlak beter, zelfs Marc niet."

Ondanks de overstap naar een nieuwe werkgever benadrukt Di Giannantonio dat hij een relatief normale winter heeft gehad. "Natuurlijk is het anders, maar ik wist ook dat dit een geweldig team was. Dat kun je zien aan de tien jaar dat ze al actief zijn. Ze hebben geweldige successen geboekt. Toen ik erbij kwam werd ik eigenlijk door niets verrast, want uiteindelijk wist ik dat dit een superteam was. We zijn in Valencia op een goede manier begonnen en ook het eerste contact met de staf was fijn", aldus de eenmalig MotoGP-winnaar, die uitkijkt naar de samenwerking met Rossi. "De winter was eerlijk gezegd vrij normaal. Aan mijn kant was er geen grote verandering. Gedurende het jaar zullen er wat verschillen zijn, want ik kan vaker op de Ranch trainen met de VR46-jongens. Dat is voor mij een enorme kans om mezelf te verbeteren. Het gaat mij ook enorm helpen dat ik Valentino als baas heb, want de beste aller tijden kijkt over mijn schouder mee en kan advies geven. Dat is het grootste verschil."