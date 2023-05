Bagnaia niet boos op Vinales na botsing in Le Mans

Maverick Viñales en Francesco Bagnaia streden in de vijfde ronde van de Grand Prix in Le Mans om de derde plaats, toen de Aprilia-rijder in bocht 11 de binnenkant van Bagnaia opzocht. Hij ging wijd en Bagnaia ging terug naar binnen. Maar toen ze van richting veranderden voor bocht 12 botste het tweetal en ging zowel Bagnaia als Viñales onderuit. Er volgde een woordenwisseling met handgebaren in het grind. De stewards besloten uiteindelijk geen van beide rijders te bestraffen voor de aanvaring.

Bagnaia: "Een race-incident"

Voor Bagnaia waren de druiven zuur. Door de crash werd zijn voorsprong in het kampioenschap teruggebracht tot één punt. Marco Bezzecchi won de race op het Bugatti Circuit van Le Mans en staat nu tweede. Maar de Ducati-coureur is niet boos op Viñales. Hij beschouwt het als een race-incident. "Nee, ik ben niet boos op Maverick," zei hij toen hem door Motorsport.com werd gevraagd naar het incident. "Ik vond de reactie [van hem in de grindbak] niet leuk omdat die in mijn optiek te agressief was. Maar als je die adrenaline hebt, kan dat gebeuren. Wanneer je crasht omdat je door een rijder werd geraakt, of wanneer je crasht omdat je andere rijders raakt, ben je meer boos omdat je het gevoel hebt dat je jouw race of die van een rijder hebt verpest. Dus ik ben niet boos op hem. Ik zie dit als een ongelukkige omstandigheid, een race-incident."

Viñales: "Hij had meer ruimte kunnen laten"

Viñales is van mening dat Bagnaia hem wat meer ruimte had kunnen geven toen ze van richting veranderden van bocht 11 naar 12, maar deelt het gevoel van de Ducati-rijder over het incident. "Helaas botsten we op de verkeerde plek," zei Viñales. "Het is jammer, omdat ik hem heel netjes passeerde. Vanuit mijn oogpunt had hij wel wat ruimte kunnen laten. Het is jammer, want allebei hebben we nul punten gescoord. En dat in een weekend waarin we het gevoel hadden dat we veel potentieel hadden. Ik wist niet waar de andere rijder was. Ik denk dat hij me een beetje kon zien toen hij van richting veranderde. Maar zulke dingen zijn altijd ingewikkeld. We hebben een verschillend standpunt. Ik denk dat de stewards moeten beslissen. Maar uiteindelijk is het voor mij een race-incident en niets meer dan dat."