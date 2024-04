Het avontuur van Fabio di Giannantonio bij VR46 Ducati is niet zo voortvarend begonnen als hij zelf had gewild. De Italiaan won vorig jaar nog de Grand Prix van Qatar, maar dit jaar kwam hij niet verder dan de zevende plaats. Tijdens de tweede race in Portugal werd hij tiende, al kreeg hij die positie enigszins cadeau door enkele crashes voor hem. Zodoende staat de teller na twee raceweekenden pas op vijftien punten. Het voorseizoen verliep daarentegen uitstekend voor Di Giannantonio met enkele veelbelovende optredens tijdens de wintertests. Hij baalt dan ook van de huidige prestaties, maar zijn nog mindere prestaties in de eerste fase van 2023 plaatsen dat wel in perspectief.

"Het is filfy-fifty, want in de tests waren we absoluut geweldig", antwoordt Di Giannantonio op de vraag of het hem frustreert dat hij zijn vorm uit de tests nog niet heeft laten zien in de races. "We hadden veel tijd om samen met het team te werken en de motor als een tweede huid te laten voelen. We weten echter dat we pas drie maanden samenwerken, dus ze moeten nog precies achterhalen wat ik nodig heb. Ook moet ik alles geven voor hen. Maar gezien de problemen die we tot dusver kenden, hebben we het oké gedaan. Begin vorig jaar vierden we nog feest na een finish in de top-tien. Ik denk we op de goede weg zijn en ik weet zeker dat onze goede dagen snel zullen komen."

Vooralsnog heeft Di Giannantonio wel de overhand ten opzichte van VR46-teamgenoot Marco Bezzecchi. De nummer drie van het kampioenschap van 2023 heeft veel moeite met de Ducati GP23. Hij werd weliswaar zesde in Portimão, maar staat in de huidige titelstrijd drie plaatsen lager dan zijn teamgenoot. Di Giannantonio dwong eind 2023 met enkele sterke prestaties - waaronder zijn zege in Qatar - een plekje af bij zijn huidige werkgever, nadat hij bij Gresini Ducati het veld moest ruimen. Aldaar moest hij plaatsmaken voor Marc Márquez, die het fabrieksteam van Honda verliet voor een avontuur bij het kleine Italiaanse team van eigenaar en teambaas Nadia Padovani.