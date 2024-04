Door dit aspect wordt Di Giannantonio iedere dag verrast bij VR46

"De structuur van VR46 is enorm, het is ongelofelijk", zegt Fabio di Giannantonio over zijn huidige werkgever VR46 Ducati. Hij is naar eigen zeggen verrast door de steun die de rijders binnen de structuur krijgen. "Iedere dag verrassen ze me steeds meer, want iedereen is gefocust om alles te doen voor de rijder, de rijder te beschermen en te proberen de rijder te laten uitblinken. Het is dus niet zoals een bedrijf, dat alleen bezig is met zaken doen. Het is een team dat wil winnen en het maximale aan de rijders wil geven om te winnen. Dat geeft me een boost en vertrouwen om te pushen en te proberen altijd gefocust te blijven. Met hun hulp leer en verbeter ik me absoluut. Ik weet zeker dat je gedurende het jaar wat veranderingen zal zien bij mij."

De afgelopen twee jaar kwam Di Giannantonio nog uit voor Gresini Ducati, waar hij zijn plekje verloor door de komst van Marc Márquez. Mede door het behalen van zijn eerste Grand Prix-zege in Qatar dwong hij een plekje af bij de renstal van Valentino Rossi, waar hij de eerste rijder werd die geen product is van de VR46 Academy. Nog altijd is de 26-jarige rijder uit Rome geen onderdeel van het opleidingsprogramma en dat houdt ook in dat hij een ander trainingsprogramma volgt dan teamgenoot Marco Bezzecchi en andere rijders uit de Academy, zoals Luca Marini en Francesco Bagnaia. "Ik ben onderdeel van het team, maar niet van de Academy. Het is dus anders", erkent Di Giannantonio dan ook.

"Ik blijf ook in Rome wonen, want we vonden het beter dat ik doorga met mijn eigen programma dat goed werkte aan het einde van vorig jaar. Het zal me op sommige punten iets opleveren en misschien kan ik de andere rijders ook iets geven. We zijn van plan om samen enkele sessies te doen, want ze kunnen me met sommige dingen absoluut helpen. Zij zullen me juist iets meer volgen met de opbouw van de training", aldus Di Giannantonio. "En ik heb hun volledige steun als ik een extra dag nodig heb of iets dergelijks. Dan kunnen ze me helpen. Het is ook nieuw voor me, want alle rijders organiseren hun wekelijkse routine zelf. Om thuis ook een team te hebben dat je kan helpen bij de trainingen en de voorbereiding op wedstrijden is voor mij een grote stap."