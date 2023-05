Bezzecchi wint in Le Mans de 1000e Grand Prix vol drama

Titelverdediger Francesco Bagnaia mocht met zijn Ducati bij de 1000e Grand Prix helemaal vooraan vertrekken, met Marc Marquez en Luca Marini op de tweede en derde plek. Bagnaia eindigde op de derde plaats in de sprintrace. De korte manche werd zaterdag gewonnen door Pramac Ducati-rijder Jorge Martin, voor KTM-coureur Brad Binder.

De volgepakte tribunes - gedurende het weekend waren er bijna 279.000 fans in Le Mans met ruim 116.000 op zondag, een record - zagen zondag hun publiekslieveling Fabio Quartararo plaatsnemen op een tegenvallende dertiende vertrekplek. De Franse oud-wereldkampioen had de finish van de sprintrace niet gehaald door een crash. Landgenoot Johann Zarco, zesde in de sprint, had in de kwalificatie slechts de negende tijd gereden. Maar de Pramac-rijder had zondagochtend wel voor een lach op de Franse gezichten gezorgd dankzij een eerste plek in de warm-up.

Alle piloten vertrokken in een zonnig Le Mans met een zachte achterband. De meeste coureurs hadden ook een zachte voorband uitgekozen. Aprilia-rijders Aleix Espargaro en Maverick Vinales gingen voor de harde band, net als Marc Marquez en Binder. Joan Mir, Alex Rins, Takaaki Nakagami en Danilo Petrucci (invaller voor de geblesseerde Enea Bastianini) kozen voor een medium voorband.

Drama in ronde 5 en 6

Marquez pakte bij de start de leiding, voor Jack Miller (vierde startplaats) en Marini. Bagnaia viel in de openingsronde, waarbij het behoorlijk dringen was in de chicane voor de Dunlop-bocht (bocht 3), terug naar de vierde plek. De Italiaan beroofde Marini in de tweede omloop van de derde plaats. Het lukte Miller in diezelfde ronde om Marquez voorbij te gaan, maar de achtvoudig wereldkampioen sloeg gelijk terug.

In de derde ronde haalde Miller - gecrasht in de sprintrace - Marquez opnieuw in. De Australiër behield daarna de leiding en er ontstond een kopgroep van zeven man, met Miller, Marquez, Bagnaia, Vinales, Marini, Marco Bezzecchi en Alex Marquez. In de vijfde ronde ging het goed mis voor Vinales en Bagnaia. Vinales ging voorbij aan Bagnaia, maar de twee raakten elkaar vervolgens bij bocht 12. In de volgende ronde was er nog meer drama. Marini was bij het uitkomen van de chicane (bocht 3) de controle over zijn VR46-Ducati aan het verliezen en lag bijna al op de grond. Alex Marquez had geen schijn van kans en klapte midden op het parcours op de motor van Marini. Wonderwel werden de twee niet geraakt door andere piloten.

Bezzecchi stormt naar voren

In de achtste ronde haalde Bezzecchi de op P3 liggende Marquez in. Hij dwong daarbij de Spanjaard tot het nemen van een wijde lijn. Bezzecchi pakte een ronde later ook de naar P2 opgeschoven Martin. De Italiaan moest de plek echter weer afstaan van de wedstrijdleiding, die zijn inhaalactie op Marquez niet goedkeurde. Bezzecchi haalde al snel Martin weer in en ook Marquez ging langs de Pramac-coureur. Inmiddels was koploper Miller binnen schootsafstand gekomen en Bezzecchi verschalkte hem bij het ingaan van de twaalfde ronde.

Bezzecchi nam vervolgens afstand van Marquez. Met nog tien ronden voor de boeg bedroeg het verschil twee seconden. Miller moest halverwege de race zijn derde plaats afstaan aan Martin, die de achtervolging inzette op Marquez. Door een wijde lijn van Marquez, zeven ronden voor het einde, zat Martin ineens vlak achter de Honda. Martin nam dit cadeautje maar wat graag aan en probeerde meerdere keren Marquez te passeren. De eerste aanvallen waren niet succesvol. Marquez bleek bereid om veel risico te nemen. Te veel, zo bleek twee ronden voor het einde. Martin haalde Marquez bij bocht 7 in, waarna Marquez onderuit gleed.

Franse vreugde dankzij Zarco

Onbedreigd pakte Bezzecchi zijn tweede Grand Prix-zege van het jaar. Hij was ook de beste in de Argentijnse WK-ronde. Martin werd als tweede afgevlagd door MotoGP-legende Giacomo Agostini. Tot grote vreugde van het publiek arriveerde Zarco als derde. Augusto Fernandez pakte voor het Franse Tech3-team een knappe vierde plek. Aleix Espargaro werd vijfde, voor Binder en Quartararo. Binder verloor in de eindfase een plek aan Quartararo door een long lap penalty. De KTM-rijder had de baan afgesneden in gevecht met teamgenoot Miller. De Zuid-Afrikaan wist voor de finish nog Quartararo nog terug te pakken.

Fabio di Giannantonio, Nakagami en Franco Morbidelli maakten de top tien compleet. Er waren ook punten voor Petrucci, Lorenzo Salvadori en Jonas Folger. Naast Bagnaia, Vinales, Alex Marquez, Marini en Marc Marquez haalde ook Mir de finish niet. De wereldkampioen van 2020, bezig aan een rampzalig seizoen bij Repsol Honda, belandde halverwege de wedstrijd in het grind. Miller en Alex Rins kwamen ook ten val.

In de stand voor het wereldkampioenschap gaat Bagnaia nog wel aan de leiding, maar zijn voorsprong is flink geslonken. De titelverdediger heeft 94 punten, Bezzecchi staat tweede met 93. Binder volgt met 81 punten. Daarachter staan Martin (80), Zarco (66) en Marini (54). Quartararo is de nummer negen met 49 punten.

Het volgende raceweekend is de Grand Prix van Italië (Mugello), met de sprintrace op zaterdag 10 juni en de hoofdrace op zondag 11 juni.

Volledige uitslag MotoGP Grand Prix van Frankrijk 2023