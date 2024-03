In 2023 was Marco Bezzecchi een van de smaakmakers in de MotoGP. Hij beschikte bij VR46 niet over het allernieuwste materiaal van Ducati, maar over de GP22. Op die machine schreef hij in totaal drie Grands Prix op zijn naam en eindigde hij nog eens vier keer op het podium, op weg naar de derde plek in het kampioenschap. Alleen Francesco Bagnaia en Jorge Martín, die wel op de nieuwste versie van de Ducati reden, eindigden voor Bezzecchi in het kampioenschap. Met die prestaties reed hij zich ook in de kijker bij Pramac, het satellietteam van Ducati dat beschikt over het nieuwste materiaal.

Bezzecchi was dus nadrukkelijk in beeld om in 2024 aan de zijde van Martín te rijden, maar uiteindelijk gaf hij de voorkeur aan een langere samenwerking met VR46. De voornaamste reden dat hij een fabrieksmotor liet staan om wederom op een één jaar oude motor te stappen, was de vertrouwde omgeving die de renstal van Valentino Rossi hem bood. Daarnaast had hij in 2023 zelf ervaren hoeveel potentie een motorfiets van een jaar oud heeft, zeker in de eerste fase van een seizoen. Zonder enige vorm van aanpassingsproblemen aan een nieuwe omgeving hoopte Bezzecchi zich dit jaar in de kijker te rijden voor een zitje bij een fabrieksteam in 2025.

GP23 past nog niet bij rijstijl

De keuze van Bezzecchi was absoluut geen blinde gok, maar na het eerste raceweekend van 2024 lijkt het tot dusver verkeerd uit te pakken. De 25-jarige rijder uit Rimini moet zich namelijk aanpassen aan de GP23 en dat verloopt nog niet helemaal naar wens. De machine eindigde afgelopen seizoen op de eerste twee plaatsen in de titelstrijd en is dus zeker geen slechte motor, maar die heeft wel enkele andere eigenschappen dan de GP22. Dat geldt vooral op het gebied van het motorblok, dat een ander karakter heeft. Dat komt onder meer tot uiting bij de engine braking, iets waar Enea Bastianini vorig jaar ook de nodige moeite mee had.

Ook Bezzecchi heeft moeite met de Ducati GP23 in de laatste fase van het remmen en het insturen van de bochten. "Ik heb veel teksten gelezen die hij vorig jaar heeft uitgesproken. Daar kon ik mezelf sterk in vinden", zei de Italiaan over de problemen van Bastianini. "Ik hoop dus dat ik me iets sneller kan aanpassen dan Bastianini." Die aanpassing begon tijdens de eerste collectieve wintertest in Maleisië, waar Bezzecchi de nodige moeite had met de motorfiets. Het gevoel werd vervolgens al beter tijdens de afsluitende testdagen in Qatar en voor de start van het raceweekend hoopte hij dan ook dat de problemen verleden tijd zouden zijn.

Met name bij het remmen en in de bochten mist Bezzecchi vertrouwen in de GP23. Foto door: Media VR46

"Toen ik de nieuwe motor probeerde, voelde ik dat die best wel op de oude leek. Maar toen ik ging pushen, had ik meer moeite. Dat gold vooral bij het insturen", legde Bezzecchi de vinger op de zere plek. "Als je niet genoeg vertrouwen hebt, is het moeilijk om de motor te vertrouwen. In Sepang probeerde ik de motor aan te passen zonder veel te veranderen aan mijn rijstijl, maar dat werkte niet. Tussen Sepang en Doha heb ik bestudeerd wat ik zelf anders zou kunnen. Tijdens de test hier probeerde ik mijn rijstijl aan te passen aan de motor en dat ging veel, veel beter. Ik denk dus dat ik op deze manier doorga."

Dat leverde tijdens de Grand Prix van Qatar niet het gewenste resultaat op. Tijdens de training op zaterdag, waarin de eerste tien plekjes in Q2 werden vergeven, bleef Bezzecchi steken op de dertiende positie. Hij gaf ruim acht tienden toe op snelste man Álex Márquez, die eveneens op een Ducati GP23 reed, en was bovendien op Franco Morbidelli na de langzaamste Ducati-man. In Q1 werd hij vervolgens met de vijfde tijd uitgeschakeld, waarna de sprintrace niet veel beter verliep met een puntloze elfde positie. Zondag leek er in de warm-up een doorbraak te zijn met de tweede tijd, maar in de Grand Prix van Qatar kampte hij met een blokkerende voorkant. Daardoor vroeg Bezzecchi ook meer van de achterband, wat hem dwong om halverwege te wisselen naar een conservatieve motorstand. Mede daardoor zat er niet meer in dan een teleurstellende P14.

Vertrouwen in ommekeer

Het helpt voor Bezzecchi ook niet dat de nieuwe Ducati GP24 veel minder met opstartproblemen te maken heeft dan de afgelopen jaren het geval was. Het voordeel van een bewezen motorfiets lijkt daardoor een stuk kleiner in 2024, maar de Italiaan weet dat er meer uit zijn pakket te halen is. "Ik kijk natuurlijk naar de toprijders, maar ook de gebroeders Márquez en mijn teamgenoot. Zij hebben dezelfde specificatie als ik en zij waren iets sneller dan ik", zei Bezzecchi, om zichzelf daarna te corrigeren: "Een beetje... eigenlijk waren ze het hele weekend behoorlijk sneller, zowel in time attacks als qua race pace. Ik probeer me dus op hen te richten en ik kijk naar de data om te begrijpen waarom ik snelheid mis."

Zelf erkent Bezzecchi dat een gebrek aan vertrouwen in de voorkant van de machine daar een van de redenen voor is. "Het is een beetje frustrerend, maar het werkt ook motiverend", stelde hij vast na de zondagse race in Qatar. Ook heeft hij de hoop op beterschap absoluut nog niet opgegeven met nog twintig raceweekenden voor de boeg: "Ik heb het een beetje lastig, maar ik werk er ook hard aan. Ik zal er komen." Dat Bastianini zich na een moeilijke start met blessureleed herstelde, de problemen met het remmen te boven kwam en in Maleisië zelfs een zege boekte, moet Bezzecchi hoop geven dat hij het tij ook kan keren. Voor nu lijkt zijn weloverwogen gok om bij VR46 te blijven echter de verkeerde keuze, iets wat hij alleen kan omkeren door zijn problemen te overwinnen.