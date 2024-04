VR46 mikt op nieuwe Ducati-deal, maar legt stevige eis op tafel

Het team van Valentino Rossi debuteerde in 2022 in de MotoGP. VR46 beschikt sindsdien over één fabrieks-spec Ducati en een model van het voorgaande jaar. Motorsport.com heeft vernomen dat VR46 de optie heeft om de deal met Ducati te verlengen voor de komende twee seizoenen. Het team moet dan echter wel genoegen nemen met de twee jaar oude Desmosedici voor beide rijders. De optie op deze verlenging verloopt eind mei. Hoewel er contacten zijn met KTM, is een overstap naar Yamaha het meest logische alternatief gezien de relatie tussen Rossi en de Japanse fabrikant. Toch neigt VR46 naar een nieuwe samenwerking met Ducati. De deal zou zelfs al komend weekend tijdens de Grand Prix van Amerika aangekondigd kunnen worden.

“Yamaha is mijn tweede thuis. Maar het moet ons, om te beginnen, een competitievere motor aanbieden. De Ducati is een geweldige machine en de prestaties zijn enorm goed. We zijn het verplicht naar onze partners. Verandering is niet eenvoudig”, aldus teambaas Uccio Salucci in gesprek met Motorsport.com.

Valentino Rossi, Uccio Salucci, VR46 Racing Team Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Het team van Rossi heeft een ideaal scenario geschetst: vasthouden aan Ducati, maar in 2025 opnieuw een fabrieksmachine ter beschikking krijgen. Het grootste probleem is dat Ducati van plan is om slechts vier motoren volgens fabrieks-specificaties te bouwen: twee voor het eigen team en twee voor Pramac. De enige manier voor VR46 om een fabrieksmodel te bemachtigen, is wanneer Pramac vrijwillig besluit een van de machines af te staan. Dat scenario is echter niet aannemelijk. Salucci weigert op te geven: “Pramac is het belangrijkste satellietteam voor Ducati. VR46 is niet op zoek naar een dergelijke status. Wij willen groeien en volgend jaar over een officiële motor beschikken.”

Mocht VR46 inderdaad vasthouden aan Ducati, neemt de druk op Yamaha in de zoektocht naar een satellietteam verder toe. De fabrikant heeft al sinds eind 2022 geen klantenteam meer. De huidige prestaties helpen daarin ook niet mee. De enige manier is om een flinke zak geld op tafel te leggen om zo binnen te komen bij een satellietteam. Voor VR46 lijkt dat echter geen noodzaak met de aanwezigheid van Pertamina als titelsponsor. Het team boekte bovendien in 2023 drie MotoGP-zeges: Marco Bezzecchi zegevierde in Argentinië, Frankrijk en India, iets wat met Yamaha momenteel ondenkbaar lijkt.