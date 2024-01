Rossi verwacht veel van eigen MotoGP-team: "Bezzecchi kan voor titel gaan"

De verwachtingen bij het VR46 MotoGP-team voor het komende seizoen zijn huizenhoog. De renstal krijgt de Ducati van vorig jaar ter beschikking, de machine waarop Francesco Bagnaia afgelopen jaar de titel wist te winnen. In 2023 reed het team ook al met een jaar oude Ducati en zelfs met die motor wist Marco Bezzecchi hoge ogen te gooien. De Italiaan kwam zelfs tot een indrukwekkende derde plaats in het kampioenschap, achter Bagnaia en nummer twee Jorge Martin. Met deze prestaties in het achterhoofd is teameigenaar Valentino Rossi optimistisch over de kansen voor 2024. "We hebben veel doelstellingen, maar laten we eerst even kijken wat we kunnen. Ik hoop in ieder geval dat Bez tot het einde om het wereldkampioenschap mee kan doen", zegt de MotoGP-legende in gesprek met Sky Italia.

Naast Bezzecchi zit een andere coureur dan vorig jaar. Luca Marini verliet het team van zijn halfbroer voor een zitje bij het fabrieksteam van Honda, waardoor Fabio di Giannantonio het plekje van zijn landgenoot bij VR46 kreeg. Een unieke kans voor de 25-jarige Romein, die wist dat hij aan het einde van 2023 bij Gresini plaats moest maken voor Marc Marquez. Rossi is zich bewust van de verantwoordelijkheden die met het aantrekken van een nieuwe coureur komen. "We moeten proberen hem op zijn gemak te laten voelen, zodat hij net zo goed kan gaan rijden als eind vorig jaar. Dat was namelijk ongelooflijk goed", legt de 44-jarige Rossi uit. Aan het einde van 2023 kende Di Giannantonio inderdaad een goed einde, met als kers op de taart een indrukwekkende zege tijdens de Grand Prix van Qatar.

Met de komst van een nieuwe sponsor is het team van Rossi komend jaar niet meer te herkennen als de donkere machine met felkleurige accenten, maar is de machine overwegend geel-wit gekleurd. Over de kleurstelling is de zevenvoudig MotoGP-kampioen erg te spreken. "Ik ben heel tevreden met de machines, want ze zijn prachtig", jubelt de Italiaan, die komend jaar zelf ook veel gaat racen. "We hebben het samen met [ontwerper] Aldo Drudi goed gedaan, want het is mooi geworden. Ik denk dat ze op de grid heel herkenbaar gaan zijn."