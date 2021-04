Genieten zit er zondag niet in voor Marquez: "Het wordt pittig"

Marquez voorspelde vrijdagavond al dat hij op zaterdag meer last zou hebben van zijn arm en die voorspelling kwam uit. Naast een gebrek aan spierkracht speelde ook vermoeidheid een rol. Ondanks dat kwam Marquez in de kwalificatie door Q1 en pakte hij met één run de zesde plaats in Q2. “Ik voel me vandaag slechter dan gisteren”, was het eerlijke oordeel van Marquez. “Dat is iets waar we al rekening mee hadden gehouden, dat is een natuurlijke ontwikkeling. Morgen zou het volgens de artsen nog slechter moeten zijn, maar dat zullen we zien. De arm voelt vrij goed aan, ik heb geen pijn. Maar het is waar dat de spieren pijn doen, de vingers en een beetje een opgepompte arm… Daar worstel ik nu meer mee. Ik heb hard gepusht vandaag, drie keer ben ik tot het uiterste gegaan: in de derde training, in Q1 en Q2. Maar zo is het nu eenmaal, we zullen zien hoe het morgen tijdens de race gaat.”

Het is voor Marquez de vraag hoe hij zich tijdens de race gaat voelen. De langste run die Marquez zaterdagmiddag tijdens de vierde training deed was negen ronden (inclusief in- en outlap). “In de kwalificatie was ik snel, maar de vraag is hoe het gaat tijdens de race over 25 ronden”, voegde de Spanjaard toe. “Het gaat een lange middag worden. Iedereen geniet van het racen, maar ik weet nu al dat ik morgen niet ga genieten van het racen. Ook dat wisten we vooraf.”

Eerste aanpassingen aan de motor

Vrijdag reed Marquez met een basisversie van de Honda RC213V, die de afgelopen maand door testrijder Stefan Bradl ontwikkeld werd. In eerste instantie wilde hij zorgen om weer op snelheid te komen, maar zaterdag vond hij het tijd de machine iets meer naar zijn voorkeur aan te passen. “Het vertrouwen in de motor is een stuk beter geworden, dat is te danken aan het werk van het team. We zijn hier met de basis van Bradl begonnen en in de eerste trainingen heb ik steeds met die basis gereden. In de derde training vond ik het tijd om wat dingen te proberen met de motor, ook om het beter op mijn stijl aan te passen. We hebben geen extreme dingen gedaan, maar meer verfijnen op wat ik nodig heb. In de vierde training hebben we een grote stap gezet.”