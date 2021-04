Marquez: “De snelheid is er nog, dat maakt me blij”

Het duurde vrijdagochtend enkele rondjes voordat de achtvoudig wereldkampioen op stoom was, maar kort daarna leek het alsof Marquez nooit weg is geweest uit de MotoGP. Al vanaf de eerste run voelde Marquez zich op zijn gemak, ondanks dat hij met een grotendeels vreemde machine reed. In de middag ging het iets minder door de vermoeidheid, maar wist de man uit Cervera er alsnog een knappe zesde tijd uit te persen. En dus stond Marquez de schrijvende pers vrijdag met een tevreden gevoel te woord.

“Het was een prachtige dag, het gevoel was geweldig”, beschreef Marquez. “Eerlijk gezegd voelde ik me tijdens de eerste run al best goed, ondanks dat de omstandigheden op het circuit niet zo best waren. Het voelde direct goed. Het gevoel was vanochtend beter. Ik voelde me vanochtend nog fris en ik had wat meer kracht. In de middag ging het iets minder en voelde ik meer vermoeidheid. Maar over het algemeen staan we er beter voor dan we hadden verwacht voor dit weekend. Ik weet niet hoe het kan, ik weet ook niet zo goed waarom het goed gaat. Ik ken de motor nog niet heel goed. Maar ik heb gewoon meters gemaakt en in de middag kwam het gevoel iets meer terug. Ik heb geprobeerd mijn eigen ding te doen. De rondetijden kwamen al redelijk snel, al is dat eigenlijk helemaal niet belangrijk dit weekend.”

In de laatste minuten van de tweede vrije training kwam Marquez met een set softs op de baan en probeerde hij zich te plaatsen voor Q2. Daarbij zagen we enkele acties die deden denken aan de oude Marquez. Gevraagd naar dat moment, zei hij: “De laatste ronde was een beetje gek, ik vond het moment niet echt lekker al was het een goeie save. Dat is een beetje mijn stijl. Met de nieuwe band heb ik iets meer moeite dan met de gebruikte band. Op een oudere band wordt de motor iets zachter, zijn de rondetijden langzamer en voel ik me heel comfortabel. Met de nieuwe band voelt de motor vrij stijf aan en zeker in die bocht verander je van richting. Mijn hoofd wilde wel, maar mijn lichaam volgde niet. Daardoor begon de motor een beetje te glijden, ik kon het redden maar uiteindelijk zorgde ik er zelf voor dat de motor begon te glijden. Het was de laatste ronde en daarom zette ik door. Dat zijn zaken die beter worden als ik meer rondjes maak.”

De Spanjaard was verrast dat hij aan het eind van de tweede training op de zesde plaats stond. “Ik maakte in de laatste ronde meerdere fouten en ondanks dat was de rondetijd best goed, ik had nooit gedacht dat ik Q2 zou halen. Het gevoel was niet heel goed en het voelde langzaam. Maar ik sta erbij. De snelheid is er nog. Nu is het de vraag hoe ik morgenochtend wakker word. Dit was pas de eerste dag, ik voelde me nog fris. Morgen gaat dat anders zijn, dat voel ik nu al. De vermoeidheid zal een grotere rol spelen, de spierpijn zal er ongetwijfeld bij komen.”

Foto's: De MotoGP-comeback van Marc Marquez

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 7 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 8 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 9 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 10 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 11 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 12 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 13 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 14 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 15 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 16 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 17 / 17 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images