Rossi 'bezorgd' over achterstand op andere Yamaha-rijders

De kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar was zo’n beetje de laatste positieve sessie die Rossi afwerkte de afgelopen weken. Tijdens de Grand Prix van Doha, de tweede race in Qatar, werkte hij zijn slechtste kwalificatie ooit af waarna hij in de race puntloos bleef. Ook in Portugal is de afstand ten opzichte van de collega’s van het fabrieksteam behoorlijk groot. Zijn racetempo is ‘niet fantastisch’ en in de kwalificatie kon de coureur niet uit Q1 komen. En dus zijn er zorgen voor Rossi, die dit seizoen moet voldoen aan bepaalde criteria om voor 2022 een contract af te dwingen bij Yamaha.

“Ja”, reageerde Rossi zaterdagmiddag op de vraag of hij zich zorgen maakt over de afstand naar Maverick Viñales en Fabio Quartararo. “De twee motoren van het fabrieksteam zijn sterker dan ik, ze zijn gewoon sneller. Daar maak ik me zorgen over, want ik wil heel graag competitief zijn. Maar de enige manier is om te blijven werken en te proberen om er stap voor stap bij te komen.”

Een grote stap maken? 'Dat is lastig'

Ten opzichte van een half jaar geleden is Rossi wel iets sneller in Portugal, maar veel levert het hem niet op. De miserie heeft vooral te maken met de acceleratie en de grip van de M1. “Het is lastig om een grote stap te maken, maar elk circuit is anders. In vergelijking met de tweede race in Qatar gaat het iets beter, maar ik heb geen aansluiting bij de eerste groep. Ik ben iets sneller dan vorig jaar tijdens de trainingen, maar het is niet genoeg. Het wordt weer moeilijk morgen, zeker vanuit de achterhoede en met een tempo dat niet geweldig is. Gelukkig kunnen we nog iets proberen om morgen sneller te zijn."

Quartararo pakte zaterdagmiddag pole-position voor de Grand Prix van Portugal. Ook teamgenoot Viñales had vooraan kunnen staan, ware het niet dat zijn rondetijden geannuleerd werden door het overschrijden van de track limits.