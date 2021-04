Mir kritisch op tactiek van Marquez: "Daar staat straf op"

Beide heren kwamen zaterdagmiddag in Q1 op de baan, tijdens de eerste run reden de beide heren elkaar in de wielen. Mir reed in eerste instantie achter Marquez, maar moest de Honda-rijder uiteindelijk inhalen in bocht negen. Hierdoor had de Honda-rijder kans om zijn karretje aan te haken bij Mir. Hij gebruikte de Suzuki-man als referentie om een snelle tijd te rijden in Q1. In de tweede run noteerde Marquez op eigen houtje de snelste tijd.

Desondanks was Mir niet te spreken over de tactiek van Marquez, iets wat volgens hem bestraft zou worden als het in Moto3 gebeurd was. “We weten dat Marc dit soort dingen graag doet, vandaag bij mij en soms bij anderen, hij wil in de kwalificatie graag dit soort spelletjes spelen”, verklaarde een getergde Mir. “In Moto3 krijg je hiervoor een straf, zo is het gewoon. Ik ga mijn gang, ik liet me er niet door beïnvloeden en kon mijn tijden gewoon rijden. Maar zijn voorsprong was veel groter geweest als hij dit niet had gedaan. Hij voegde voor me in, liet zich tot achter mij zakken en hinderde me tijdens mijn eerste vliegende ronde omdat hij te langzaam begon. Daardoor verloor ik een rondje, daarna liet hij zich weer zakken en ging hij bij mij op het achterwiel zitten… in Moto3 worden hier straffen voor uitgedeeld, waarschijnlijk in Moto2 ook. Maar in de MotoGP nog niet.”

Mir eindigde in Q2 uiteindelijk op de negende plaats. Hij verklaarde het niet nodig te vinden om Marquez in dit geval te bestraffen, maar denkt wel dat er in het vervolg beter naar gekeken moet worden. “Hij hoeft wat mij betreft geen straf te krijgen, maar dit soort dingen zijn niet alleen in Moto3 gevaarlijk. Dit hoort gewoon niet in de MotoGP”, aldus Mir. “Hij hoeft geen straf, maar het is wel gevaarlijk. Uiteindelijk ging hij er alleen maar langzamer door, hij hinderde mij tijdens mijn snelle ronde. Als dit soort dingen gebeuren, mag at best eens bestraft worden. Ik wil er verder niet te veel bij nadenken. Ik heb mijn tijd gereden en dat is het.”

'Ik had een beetje hulp nodig'

Marquez verklaarde eerder dat het op stoom komen in de kwalificatie een van de zaken was waar hij na negen maanden het meeste moeite mee zou hebben. In Q2 kwam hij tot de zesde tijd. Desgevraagd verklaarde de man uit Cervera: “Ik had een beetje hulp nodig en dat vond ik. Ik heb gezocht naar het beste wiel, dat van de wereldkampioen. Ik begrijp dat het een rijder kan irriteren, het is mij ook vaak gebeurd. Maar dit hoort erbij in de MotoGP.”