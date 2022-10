Marquez over MotoGP-titelstrijd: “Ik wed op Bagnaia's motor”

Fabio Quartararo eindigde in de Grand Prix van Thailand op de zeventiende plek buiten de punten en gaf daarmee zijn laatste restje voorsprong weg aan Francesco Bagnaia. De Italiaan eindigde op de derde plek en pakte zestien waardevolle punten, een week eerder tekende hij in Motegi nog voor zijn vijfde DNF van dit seizoen. Als Bagnaia dit jaar daadwerkelijk kampioen wordt, is dat een unieke prestatie. Het lukte geen enkele coureur om met vijf nulscores nog wereldkampioen te worden. Het lukte sinds 2007 geen enkele Ducati-coureur meer om kampioen te worden in de MotoGP, maar Bagnaia is er heel dichtbij.

Dat is te danken aan zijn groei als coureur, maar zeker ook aan het feit dat Ducati dit jaar met afstand de beste motor op de grid heeft. “Ik wed op Pecco’s motor”, is de veelzeggende reactie van Marc Marquez als hem gevraagd wordt op wie hij zijn geld inzet: Bagnaia of Quartararo. “Ducati is Ducati, veel rijders van dat merk zijn goed. Fabio is Fabio, hij is echt heel erg goed. Zijn zwakke punt is in de regen, dat hebben we in Thailand gezien. Het wordt heel interessant om te zien in de laatste races van dit seizoen.”

Marquez zat in de Grand Prix van Thailand nog in de vuurlinie. Hij vocht met Bagnaia om de derde plek in de race, maar moest in de tweede helft van de wedstrijd afhaken toen een veel snellere Johann Zarco langszij kwam. De Fransman drukte vervolgens niet door toen hij ook Bagnaia kon verschalken. “Ik zag dat Zarco heel erg snel was, hij haalde me in en bleef achter Pecco”, aldus Marquez. “Het is normaal. Ducati heeft sinds 2007 geen kampioenschap meer gewonnen en het is normaal. Vooraan is het heel vaak de Ducati-cup, dus ze moeten van dat overtal profiteren. Ze hebben de beste motor op de grid, alle rijders zitten vooraan en dat voordeel moeten ze uitspelen om het kampioenschap te winnen. Ik geloof dat ze dat ook doen als Zarco het zegt dat hij teamorders had.”

“Doel is om stappen te blijven maken”

Zelf reed Marquez in Thailand de derde race sinds zijn MotoGP-comeback. Met een DNF en twee top-vijf klasseringen kan de coureur spreken van een aardige terugkeer. Op Phillip Island, waar aankomend weekend de achttiende ronde van het kampioenschap verreden wordt, hoopt Marquez weer een nieuwe stap te zetten. “Na een grote inspanning moet je even rust nemen en dan kun je weer een stap zetten”, zegt Marquez. “We zullen zien. Phillip Island wordt een zwaar circuit, zeker met de Honda. Daar komen al onze zwakke punten naar voren, maar we proberen uit te vinden wat we daarmee kunnen. Het belangrijkste is dat we de afgelopen weken flinke stappen gezet hebben, dat was het doel en die stappen willen we blijven maken. Honda komt in Australië met nieuwe onderdelen en dan kunnen we voor de toekomst werken.”