Nagashima weer vervanger van geblesseerde Nakagami in Australië

Tijdens de Grand Prix van Aragon raakte Takaaki Nakagami bij een incident met Marc Marquez in de openingsronde van de race fors geblesseerd aan zijn rechterhand. Voor eigen publiek in Motegi deed de LCR Honda-rijder een week later nog wel een poging om te racen en hoewel hij de krachtmeting uitreed, bleek bij onderzoek na afloop van de race dat er een pees van zijn pink was gescheurd. Nakagami moest zodoende opnieuw onder het mes en werd in de laatste race van de MotoGP triple-header in Thailand vervangen door HRC-testrijder Tetsuta Nagashima, die een week eerder in Japan al aan de start stond met een wildcard. Op het circuit van Buriram werd de Japanner in lastige omstandigheden op een opdrogende baan 22e.

LCR Honda hoopte dat Nakagami na een weekend zonder race fit genoeg zou zijn om komend weekend aan de start te verschijnen van het eerste bezoek van de MotoGP aan Australië sinds 2019. Een kleine week voor het treffen op Phillip Island is echter gebleken dat dit niet het geval is. Het team heeft daarom besloten om Nakagami verder te laten herstellen en Nagashima opnieuw op te roepen als vervanger, zo werd op Twitter bekendgemaakt. "Op basis van aanbevelingen van doktoren ontbreekt Takaaki Nakagami bij de Grand Prix van Australië. Tetsuta Nagashima valt opnieuw in voor zijn landgenoot, die nog herstellende is van de operatie die hij na de Japanse GP onderging", zo luidt het korte statement van LCR.

Het is nog niet duidelijk wanneer LCR verwacht dat Nakagami kan terugkeren in de MotoGP. Een week na de race in Australië staat de GP van Maleisië alweer op het programma en dus blijft het even afwachten of de Japanner dan weer van de partij is. Op papier lijkt de seizoensafsluiter in Valencia, die op 6 november wordt verreden, in ieder geval een stuk haalbaarder dan de race op Sepang. Na de eerste zeventien ronden van het MotoGP-seizoen staat Nakagami vooralsnog op de achttiende plek in het WK, vier punten achter teamgenoot Alex Marquez en één punt achter Honda-fabrieksrijder Pol Espargaro. Nagashima is na twee optredens nog altijd puntloos.