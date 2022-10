Miller: Onvoorstelbaar dat Honda externe hulp moet inschakelen

Honda verkeert al een paar jaar in een sportieve crisis. Voor dit seizoen werd de motor radicaal aangepast, maar dat heeft weinig opgeleverd. Pol Espargaro pakte begin dit seizoen de eerste en enige podiumfinish van Honda tot nu toe. Marc Marquez stond acht races aan de kant, maar was bij zijn terugkeer nog steeds de beste Honda-rijder in het klassement. Met zijn terugkeer is ook de zoektocht naar een betere motorfiets begonnen, het Japanse merk was de afgelopen jaren in hoge mate afhankelijk van de Spaanse oud-wereldkampioen.

“Het laat zien hoe erg ze Marc gemist hebben sinds zijn blessure”, zegt Jack Miller in gesprek met Motorsport.com. “In Australië zeggen we dat je slaapt in het bed dat je zelf bouwt, bij Honda hebben ze alles gebouwd voor één rijder. Niet alleen het fabrieksteam, maar het satellietteam ook. En nu heb je dus dat er maar één rijder is die met de motor kan rijden.”

Miller debuteerde in 2015 bij Honda in de MotoGP, een jaar later pakte hij op het TT Circuit zijn eerste en enige overwinning voor het Japanse merk. De Australiër heeft meer succes gehad bij Ducati, waar hij inmiddels ook drie races gewonnen heeft. Hij verbaast zich erover dat Honda de hulp van een externe partij moest inschakelen. Kalex, de succesvolle Moto2-constructeur, leverde voor de Misano-test een aluminium achterbrug die Marquez sindsdien meermaals gebruikt heeft.

“Ik vind het bijvoorbeeld moeilijk voor te stellen dat Honda met een Kalex-achterbrug werkt”, gaat Miller verder. “Honda Racing Corporation moet een externe leverancier inschakelen om een achterbrug te maken? Dat slaat nergens op. We hebben het over Honda, de grootste motorfabrikant in de wereld. Ik kan niet eens tellen hoeveel wereldtitels ze hebben.”

De toekomstig KTM-fabrieksrijder verwacht echter dat Honda er weer bovenop zal komen, al dan niet aan de hand van Marquez. “Honda zit al een paar jaar in een hele slechte fase. Ik hoop dat ze daaruit kunnen komen en Honda kennende gaat ze dat ook lukken.”