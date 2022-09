Marc Marquez aan kop in eerste vrije training GP van Thailand

Voor het eerst in drie jaar opende het Chang International Circuit in Buriram vrijdagochtend weer voor een officiële MotoGP-sessie. En in tegenstelling tot de berichten voor het weekend was het bij aanvang van de eerste training droog. Wel waren er nog wat natte plekken op de uitloopstroken en dat merkte Marc Marquez ook al vrij vroeg. Toen hij het rempunt voor de derde bocht niet haalde en aan de buitenkant even op de blauw geschilderde uitloopstrook kwam, verloor hij de voorkant. Marquez tekende zo voor de eerste crash van het weekend, al was het een onschuldig schuivertje. De Spanjaard kon zijn weg meteen vervolgen. Ook Miguel Oliveira opende de sessie met een valpartij. De voorkant van de RC16 gleed weg bij het insturen van de laatste bocht. De Portugees was direct bij de ingang van de pits en was dus snel terug bij zijn team.

Nadat Johann Zarco de eerste tien minuten aan kop stond in de sessie, nam Francesco Bagnaia de koppositie over. De Italiaan, die afgelopen weekend crashte in Motegi, noteerde 1.31.527 aan het eind van zijn eerste stint. Terwijl Bagnaia aan het eind van die ronde naar binnenkwam, gingen verschillende rijders naar buiten voor een tweede run. Met de voorspelde regen later op de dag en in het weekend leek de eerste vrije training een van de weinige kansen om plaatsing voor Q2 af te dwingen. Zarco ging als gevolg daarvan weer naar de eerste plek met 1.31.504 en ook Marc Marquez schoof de top-tien binnen met 1.31.831. Met zo’n acht minuten te gaan begon het kwalificatieblokje van de eerste vrije training echt. Het was de opmaat naar de eerste serieuze krachtmeting van het weekend.

Remy Gardner was een van de verrassingen aan het begin van de slotfase, hij stond even in de top-tien. De rappe tijden volgden elkaar echter in rap tempo op. Fabio di Giannantonio ging naar de koppositie met 1.31.357 terwijl Jorge Martin weer sneller was met 1.31.012 noteerde. Ook Quartararo liet van zich horen. Hij klokte 1.30.644 en alleen Marc Marquez dook nog onder die tijd. Met 1.30.523 was de #93 de snelste in de eerste vrije training. Quartararo verbeterde zich nog wel naar 1.30.555, maar bleef steken op de tweede plek. Jack Miller, de winnaar van de Japanse GP afgelopen weekend, stond in de slotminuten nog in de achterhoede, maar wist zich met de derde tijd knap te redden. Luca Marini maakte wederom een goede indruk en eindigde op de zesde plek voor Francesco Bagnaia, die net als teamgenoot Miller laat in de sessie nog een verbetering noteerde.

Oliveira eindigde ondanks zijn schuiver op de zevende plek en was de enige KTM in de top-tien. Franco Morbidelli werd achtste voor Enea Bastianini en Jorge Martin, die maar net de tiende plek vasthield ten koste van Cal Crutchlow. Achter de RNF Yamaha-rijder eindigde Zarco op de twaalfde plek voor Di Giannantonio en Pol Espargaro. Brad Binder werd vijftiende terwijl de Aprilia’s teleurstellend op de zestiende en zeventiende plek stonden. Op dit circuit zet Michelin een achterband in met een andere constructie en ook in Oostenrijk hadden de Aprilia’s daar al moeite mee. Aleix Espargaro eindigde met 1.31.087 op de zestiende plek, nipt voor teamgenoot Maverick Viñales.

Marco Bezzecchi werd achttiende voor Gardner en Raul Fernandez. Alex Marquez eindigde op de 21ste plek. Danilo Petrucci eindigde op twee seconden van Marquez als 22ste voor Darryn Binder en Tetsuta Nagashima, de vervanger van Takaaki Nakagami in Thailand.

Om 10.05 uur staat de tweede vrije training voor de GP van Thailand op het programma.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Thailand