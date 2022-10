MotoGP zet Grand Prix van India al in 2023 op de kalender

Vorige week maakte de MotoGP bekend een intentieverklaring getekend te hebben om een race in een van de belangrijkste motorlanden ter wereld te houden. Het leek in eerste instantie te gaan om 2024, maar vrijdag maakt Dorna bekend dat het land in 2023 al op de kalender staat. Het Buddh International Circuit, niet ver van hoofdstad New Dehli, wordt de locatie waar de race gereden wordt. In het verleden werden daar al Formule 1-races gehouden, maar dat was geen lang leven beschoren om financiële, bureaucratische en belastingtechnische redenen.

“We zijn heel trots dat het Buddh International Circuit in 2023 op de kalender staat”, zegt Dorna-baas Carmelo Ezpeleta. “We hebben veel fans in India en we kijken er naar uit om hen deze sport voor te schotelen. India is een sleutelmarkt voor de motorindustrie en daarom ook voor de MotoGP, als voorloper op het gebied van motorracerij. We kijken erg uit naar de race op het Buddh International Circuit en kunnen niet wachten tot we de fans kunnen verwelkomen.”

De MotoGP komt naar verwachting snel met de volledige kalender voor het seizoen 2023. Eerder werd de Grand Prix van Kazachstan ook al aan het schema toegevoegd. Mochten beide races doorgaan, staan er volgend seizoen maar liefst 22 races op het programma. Het seizoen begint op 26 maart in Portugal omdat de vertrouwde openingswedstrijd in Qatar niet kan doorgaan. Het circuit in Losail wordt momenteel namelijk verbouwd.