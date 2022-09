Van 2012 tot en met 2021 was Danilo Petrucci een vaste waarde in de MotoGP-paddock. Hij werkte zich op van de Ioda CRT-machine naar de hoofdmacht van Ducati, waar hij in 2019 zijn hoogtepunt vierde door de Italiaanse Grand Prix te winnen in een rechtstreeks duel met Marc Marquez en toenmalig teamgenoot Andrea Dovizioso. Hij werd een van de meest geliefde coureurs in de paddock, dat werd duidelijk toen hij aan het eind van vorig seizoen in de schaduw van Valentino Rossi afscheid nam van de MotoGP. De Italiaan slaagde erin mensen tot tranen toe te roeren in zijn laatste weekend, maar het was tijd voor een nieuw hoofdstuk.

Hij had als KTM Tech3-rijder een ingang bij de Oostenrijkse fabrikant om deel te nemen in de Dakar Rally. Het was nog maar het begin van een opvallende reis waar dit weekend in Thailand nóg een hoofdstuk aan toegevoegd wordt. “Ik kan mijn emoties amper onder woorden brengen”, zegt Petrucci. Na een reis van bijna 48 uur vanuit Alabama kwam hij woensdagochtend aan in Buriram, waar hij dit weekend het zitje van Suzuki-rijder Joan Mir overneemt. “Dit had Alfred Hitchcock niet kunnen verzinnen. Binnen een jaar race ik met KTM in de Dakar, race ik in Amerika met Ducati en kom ik nu hier met Suzuki. Ik denk niet dat iemand dit ooit gedaan heeft.”

Petrucci’s Dakar-debuut werd bemoeilijkt door een enkelblessure die hij in de voorbereiding opliep. De Italiaan is echter niet vies van een beetje tegenslag. Met slechts zes testdagen op zijn Dakar-machine stond hij aan de start van de enduro in Saudi-Arabië. Een paar dagen voordat de rally zou beginnen, werd zijn deelname nogmaals in twijfel getrokken. Ditmaal door een positieve coronatest. Pas op de avond voor de start kreeg Petrucci groen licht om deel te nemen. Een crash met een kameel, het verliezen van al zijn waardevolle spullen én een etappezege verder had Petrucci de Dakar volbracht. Hij had gehoopt meer rally’s te doen met KTM, maar dat zagen de Oostenrijkers niet zitten en zo moest Petrucci op zoek naar iets nieuws.

#90 Tech 3 KTM Factory Racing: Danilo Petrucci Foto: KTM Images

Voormalig werkgever Ducati bood hem een zitje op de V4 Panigale in het MotoAmerica Superbike-kampioenschap. Hij won vijf races, waaronder de dubbel tijdens het MotoGP-weekend in Austin, en eindigde op de tweede plek in het kampioenschap. Op de vooravond van de beslissing in MotoAmerica rinkelde de telefoon van Petrucci. Suzuki wilde hem een weekendje lenen om Joan Mir te vervangen, de rijder die in augustus zijn enkel brak bij een zware crash. Suzuki wilde eigenlijk al tijdens de San Marino GP gebruikmaken van Petrucci, maar de focus lag op dat moment nog op de titel in MotoAmerica. In Thailand dient zich een nieuwe kans aan, al belooft het een pittig weekend te worden voor de 31-jarige coureur.

“Ik kreeg zondag in Alabama het telefoontje, maar ik vocht nog voor het kampioenschap”, zegt Petrucci donderdag, gehuld in het blauw van Suzuki. “Ik wilde erover nadenken, ik vond de race in Thailand al zwaar toen ik volledig fit was, nu ben ik een oude man en wordt het nog zwaarder. Ik hoop echt dat het weer me een beetje zal helpen. Na de race in Alabama keerde ik terug naar de tent en mijn manager vertelde me dat we moesten beslissen, er was heel weinig speling om van Amerika naar Thailand te reizen. Ik heb toegezegd en vanaf dat moment heb ik in een wasmachine gezeten. Ik ben hier net aangekomen en kan niet wachten om weer op de motor te stappen. Ik kan dit managen, al is de motor compleet anders.”

Danilo Petrucci, Warhorse HSBK Racing Ducati NYC Foto: Brian J. Nelson

Petrucci moet door zijn MotoGP-comeback een paar vakanties omboeken voor zichzelf en zijn broer. Broer Petrucci zou hem in New York treffen, maar is nu in allerijl onderweg naar Thailand om daar een lederen Suzuki-pak af te leveren voor de coureur. Dat is een race tegen de klok. En hoewel Petrucci veel MotoGP-ervaring heeft, is de Suzuki iets anders dan waar hij de afgelopen jaren mee reed. Bovendien zijn de MotoGP-machines uitgerust met apparaten om de rijhoogte te verstellen die op een zeer specifieke manier afgesteld zijn voor de vaste berijder van de motor.

“Ik heb nog geen kans gehad om op deze motor te zitten, maar ze hebben me alles laten zien en de knoppen zitten allemaal op andere plekken”, legt hij uit. “Dat kunnen we niet veranderen. Normaal gebruik ik m’n duim om te remmen, maar hier is dat de switch om de rijhoogte aan te passen. Het wordt nog gevaarlijk als ik op die knop duw. Ik moet dat goed inprenten voor ik op de motor stap.”

Wat Petrucci dit weekend kan helpen is de voorspelde regen. Voor een MotoGP-coureur is Petrucci altijd redelijk zwaar geweest en hij kon daardoor ook meer bandentemperatuur genereren dan wie dan ook. Hij scoorde zijn eerste MotoGP-podium in 2015 op een drijfnat Silverstone, zijn laatste overwinning dateert uit 2020 toen hij zegevierde op een drijfnat Le Mans. Hoewel een podiumplek er waarschijnlijk niet in zit, hoopt Petrucci dat de weergoden hem zullen helpen.

“Ik hoop dat het tot en met zondag 16.00 uur blijft regenen, dan is de race in ieder geval minder fysiek”, aldus Petrucci. “Ik hoop dat het regent, ik keek al op tegen deze race toen het droog was omdat het zo heet en fysiek is. Dat is echt een aanslag op het menselijk lichaam. Ik hoop dat het nat is, dan hebben we een betere kans. Ik wil genieten en de race finishen. Ik denk dat het moeilijk wordt om niet laatste te eindigen. Maar misschien is de motor zo goed dat we een manier vinden om de anderen te banderen. Ik zal mijn best doen, ik wil snel gaan, maar het resultaat zal me een worst wezen. Dat zei ik ook voor de Dakar.”

Danilo Petrucci, Suzuki MotoGP Team Foto: Suzuki MotoGP