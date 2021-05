Quartararo claimt pole in spectaculaire kwalificatie Franse GP

Het onvoorspelbare weer in Le Mans speelt al dit hele weekend een grote rol en dat was tijdens de kwalificatie niet anders. Aan het begin van de vierde vrije training was het namelijk redelijk droog, maar gaandeweg begon het meer te regenen. Voor de start van de kwalificatie waren monteurs hard aan het werk om de motoren weer om te bouwen voor de regen. Uiteraard scheen de zon weer aan het begin van Q1. Lang verhaal kort: de kwalificatie zou een loterij worden.

Q1: Savadori en Marini zorgen voor stunt

Bepaalde delen van het circuit waren droog, maar met name de derde sector bleef aan het begin van de sessie nat. Lorenzo Savadori begon niet geweldig aan de kwalificatie. De Aprilia-rijder crashte aan het eind van zijn eerste vliegende ronde en moest te voet terug naar de pitbox. Hij liep aan het begin dus meteen achter de feiten aan. MotoGP-wereldkampioen Joan Mir begon daarentegen wel aardig. Zijn snelste tijd aan het begin van de sessie was een 1.44.995 en daarmee stond hij aan kop. De Suzuki-man raakte daarna een rondje kwijt en verknalde de volgende poging daarna. Mir kwam daardoor steeds verder onder druk te staan

Aleix Espargaro ging ondertussen sneller, hij reed 1.44.720. Danilo Petrucci, vorig jaar nog winnaar in Le Mans, kwam er als sterke regenrijder ook bij. De Italiaan nam de tweede plaats van Mir over, die daarna nog een laatste poging had. Alex Marquez was uitgeschakeld na een crash in bocht 6, de LCR Honda-rijder zou Q2 weer niet bereiken. Ook Tito Rabat ging even daarna op diezelfde plek bij de historische kapel langs het circuit onderuit.

Het was in de slotfase een kwestie van wie het laatste over de finish zou komen aangezien de omstandigheden steeds beter werden. WK-leider Bagnaia greep mis, hij eindigde als zesde. Suzuki-rijders Alex Rins en Joan Mir haalden het ook niet, zij werden vierde en vijfde. Aleix Espargaro ging in de voorlaatste ronde naar de koppositie, maar hij zette niet door in de laatste ronde en dat kwam hem duur te staan. Espargaro hield het voor gezien en zag dat twee rijders zich nog verbeterden.

Lorenzo Savadori ging met een 1.42.550 naar de koppositie terwijl ook Luca Marini zich nogmaals verbeterde en tweede werd. De beide Italiaanse coureurs gingen zodoende door naar Q2. Le Mans-winnaar Danilo Petrucci bleef op de zevende plaats steken, teamgenoot Iker Lecuona deed het niet veel beter. Marquez en Rabat kwamen er na crashes niet aan te pas, maar zij eindigden nog voor Brad Binder en Enea Bastianini.

Q2: Honda 1-2-3? Quartararo pakt derde pole op rij

Aan het begin van Q2 was het droog genoeg voor slicks, maar slechts twee coureurs kwamen direct naar buiten op het groefloze rubber: Franco Morbidelli en Valentino Rossi namen als eerste de gok. Alle anderen kwamen even naar buiten, maar kwamen na de outlap direct weer binnen om alsnog te wisselen naar slicks. Alleen Johann Zarco zette door, hij klokte op regenbanden een 1.39.715. Dat zou echter niet genoeg zijn. Rossi was onderweg naar de snelste tijd, maar hij werd in de laatste bochtencombinatie bijna van de Yamaha gelanceerd. Wonder boven wonder bleef Rossi overeind, maar zijn kans om pole te pakken was op dat moment verkeken.

Het duurde niet lang voordat Jack Miller zijn neus aan het venster stak. De Australiër opende met 1.35.471, maar het kon blijkbaar nog veel sneller. Na nog een verbetering van Miller kwam Zarco aan kop terwijl Pol Espargaro sterk voor de dag kwam. Hij kwam met een 1.33.150 even aan kop. Twee rijders konden dat nog verbeteren: LCR Honda-coureur Takaaki Nakagami dook met een minimale marge onder de tijd van Espargaro door. Ook Marc Marquez, toch een meester in deze omstandigheden, liet van zich horen. Met een 1.33.037 ging hij naar de voorlopige koppositie en stonden er drie Honda's op de eerste rij.

Het begon intussen weer te druppelen, maar terwijl de laatste seconden wegtikten begonnen enkele coureurs nog aan een laatste rondje. Maverick Viñales was een van hen, hij noteerde rode sectoren en legde de lat nog hoger: 1.32.681. Teamgenoot Fabio Quartararo maakte het nog bonter, hij ging 81 duizendsten sneller en ging naar de eerste plaats. Enkele coureurs kwamen er nog achteraan, maar zijn kwamen niet aan de tijd van de Fransman. Quartararo pakte zodoende zijn derde pole op rij en alweer de dertiende van zijn carrière. Viñales bleef tweede staan terwijl Miller op het laatste moment naar de derde plaats schoot. Franco Morbidelli en Johann Zarco kwamen met de vierde en vijfde plaats goed weg.

Pol Espargaro was met een ultieme poging bezig, maar eindigde na een crash in de grindbak. Hij viel bij het aanremmen voor bocht 9 en viel zodoende van de eerste rij terug naar de achtste. Hij moest Marquez voor zich dulden, de zesvoudig wereldkampioen werd zesde voor Nakagami. Rossi's gok aan het begin van de sessie betaalde zich niet uit, hij werd negende. Miguel Oliveira crashte ook in de slotfase, hij werd tiende voor Lorenzo Savadori en Luca Marini.

De Grand Prix van Frankrijk begint zondagmiddag om 14.00 uur. De MotoGP heeft het tijdschema enigszins aangepast waardoor de warm-up zondag om 10.00 uur verreden wordt.

