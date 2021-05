Espargaro kent tot nu toe een frustrerend seizoen waarin hij problemen heeft met de aanpassing op de nieuwe Honda. Hij was na de GP van Spanje niet te spreken over de werkwijze van de Honda-coureurs. Vrijdag maakte de man uit Granollers wel een goede indruk, hij eindigde op de vierde plaats. Maar bovenal was Espargaro blij met de terugkeer van Puig.

“Het gaat niet om de communicatie tussen de Japanners en mij”, zei Espargaro op de vraag wat de terugkeer van Puig voor hem betekende. “Het is wel waar dat de Japanse cultuur anders is dan de Europese en het is zeker moeilijker mezelf te verwoorden bij de Japanners dan het is in gesprek met Alberto. Het gaat meer om de band die je met iemand hebt. Alberto is voor mij heel erg belangrijk omdat hij in de eerste plaats zelf altijd een rijder is geweest. Hij begrijpt onze gevoelens, zelfs als het niet goed gaat. Technische mensen vertalen alles naar cijfers en uiteindelijk ben je dan maar een spil in een heel raderwerk met cijfers. Dat is niet altijd ideaal. Met Alberto wordt het allemaal een stuk menselijker. Ik kan mijn problemen beter uitleggen, hij begrijpt me op een ander niveau. Hij kan dat op zijn manier dan vertalen naar de Japanse mensen van het team omdat hij ze beter kent. Het is belangrijk dat Alberto er weer bij is, dat is cruciaal zelfs. Ik praat zoveel met Alberto, hij begrijpt me als geen ander.”

Espargaro onzeker over progressie tijdens test

Espargaro heeft een lastige gewenningsperiode achter de rug op de voor hem nieuwe RC213V. Tijdens de post-race test in Jerez werkte de coureur aan allerlei zaken, maar hij weet nog niet zeker of het voldoende geholpen heeft. “Ik heb tijdens de test negentig ronden gereden en heel veel geleerd”, aldus Espargaro. “Ik kan niet zeggen of dit [de verbetering op vrijdag] het gevolg is van de arbeid tijdens de test. We hebben veel dingen gebruikt die we ook in Jerez getest hebben, dat is waardevol geweest en geeft me vertrouwen. We hebben veel gedaan om ervoor te zorgen dat ik comfortabel ben op de motor, ik had wel wat andere problemen waar we op de maandag van de test aan gewerkt hebben en daar heb ik nu geen last van. Een voorbeeld is grip aan de achterkant van de machine bij het insturen van de bochten. Dat gaf me geen comfortabel gevoel en tijdens de test in Jerez hebben we daaraan gewerkt. Nu heb ik er geen last van. Maar ik weet niet of het ligt aan het circuit of niet, we zullen in Mugello en Barcelona meer weten. Maar we hebben dingen opgelost in Jerez en hier heb ik niet zoveel problemen. Wat dat betreft ben ik hoopvol dat het ook komt door ons werk.”

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images