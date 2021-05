Voor de tweede keer dit jaar haalde Rossi Q2 waarin hij net als teamgenoot Franco Morbidelli direct gokte om op slicks te starten. De tweede vliegende ronde bracht hem bijna een voorlopige pole-position, maar een bijna-crash in de laatste sector zorgde ervoor dat hij het vertrouwen kwijt was. De 42-jarige Italiaan eindigde uiteindelijk als negende.

“Binnen het Petronas-team hebben we de juiste keuze gemaakt, de strategie was goed. Mijn coach Idalio Gavira gaf ons de juiste informatie en we begonnen op slicks, dat was een klein voordeel”, aldus Rossi. “Helaas kwam ik in de tweede ronde over een natte plek in de laatste bocht en crashte ik bijna, daardoor verloor ik het vertrouwen een beetje in de vierde sector. Ik was in de laatste ronde te voorzichtig, ik had wellicht iets verder naar voren kunnen staan. We hebben nog een nieuwe band voor de tweede run kunnen gebruiken, maar dat had niet geholpen. We hadden beter op de baan kunnen blijven zodat we elke ronde iets sneller konden gaan. Ik denk niet dat we veel voordeel gehad zouden hebben van de nieuwe band.”

Morbidelli verdraaide knie op de VR46-ranch

Teamgenoot Morbidelli kwalificeerde zich als vierde voor de race van zondag, maar het meest opvallende moment was een valpartij in de pitstraat aan het eind van de derde vrije training. Morbidelli verdraaide zijn knie, maar onthulde zaterdagmiddag dat er al langer iets aan de hand was. “Mijn knie is op dit moment niet heel stabiel”, aldus Morbidelli, die verklaarde dat hij er tijdens het rijden geen last van heeft. “Toen ik voor een motorwissel ging, leunde ik op m’n linkervoet en voelde ik dat de knie het wilde begeven. Ik liet me vallen en kwam op de motor terecht in plaats van dat ik erop kon stappen. Ik kreeg last van m’n knie tijdens een training op de ranch, maar ik ben niet gecrasht. Ik heb er nog altijd een beetje pijn van en het is niet heel stabiel.”