"Winst KTM groter dan ik had verwacht", aldus Espargaro

Espargaro stond gedurende de driedaagse pre-season test in Maleisië stevig in de top-tien en was op de laatste dag slechts een kwart tel langzamer dan Fabio Quartararo, de snelste man van de testweek. Hoewel hij nog geen uitspraken wilde doen over de mogelijkheden met de KTM in het aankomende seizoen, gaven de prestaties in Sepang – een circuit waar de RC16 over het algemeen niet goed presteert – de burger wel moed.

“De motor voelt een stuk beter aan”, zei Espargaro. “Als je me eerder gevraagd zou hebben of we konden staan waar we nu staan, niet de positie want dat maakt niet uit, maar wat betreft de rondetijd en het tempo na 24 ronden op een band, dan zou ik je gezegd hebben dat het niet mogelijk was met de KTM. Maar we zijn eigenlijk heel goed. De consistentie is er, we hebben het ritme van de snelste motoren. Het is geweldig. Ik ben erg verrast door deze situatie.”

Hoewel hij nog geen complete racesimulatie afwerkte, zei Espargaro na veertien ronden op dezelfde band ongeveer een 1.59.4 te kunnen rijden en na een volledige raceafstand was dat nog een 1.59.7. Een minimaal verval dus. “Het is veel beter dan ik me had voorgesteld, dan ik had verwacht”, zei Espargaro, wijzend op de verbeterde krachtbron. “Je verwacht altijd verbetering, daar droom je natuurlijk van, maar dit is echt. De motor wordt steeds beter. Hier hebben we normaal gesproken problemen, maar nu voelt het goed. Ik kijk ernaar uit om in Europa te rijden, bijvoorbeeld in Jerez, daar zouden we normaal gesproken snel moeten zijn.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont