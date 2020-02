MotoGP-test Sepang: Quartararo sluit test af met perfecte score

De 20-jarige Quartararo klokte in de ochtenduren van de derde testdag een 1.58.349 en die tijd bleef gedurende de rest van de dag staan. Hij kwam zondag opnieuw in actie met twee verschillende machines, waaronder de 2020-versie van de Yamaha YZR-M1. Quartararo reed 57 ronden en was acht honderdsten van een seconde sneller dan LCR Honda-rijder Cal Crutchlow.

De Brit werkte andermaal een fors testprogramma af op zondag, hij reed 69 ronden met een 1.58.431 als snelste tijd. Alex Rins kwam zondag met een nieuwe versie van het Suzuki-frame in actie, hij was een tiende langzamer dan Quartararo. Francesco Bagnaia maakte een sterke indruk op de Ducati, hij eindigde op de vierde plaats op anderhalve tiende van Quartararo. Valentino Rossi maakte zondag de top-vijf compleet, hij eindigde op iets minder dan twee tienden van Quartararo. Rossi’s tijd was echter wel flink sneller dan wat hij vorig seizoen tijdens de kwalificatie op het circuit van Sepang reed.

Danilo Petrucci was de eerste van de fabrieksrijders van Ducati. De Italiaan eindigde op plek twee en een halve tiende van Quartararo. KTM-kopman Pol Espargaro stond er opnieuw goed bij, de Oostenrijkse fabrikant waar hij voor rijdt, lijkt een stap gemaakt te hebben ten opzichte van vorig seizoen. Espargaro reed zondag 34 ronden en eindigde op 0.261 seconde. Jack Miller klokte de achtste tijd, Aleix Espargaro eindigde op zijn Aprilia op de negende plaats. Suzuki-coureur Joan Mir reed slechts 32 ronden op de laatste dag van de test en eindigde zodoende op de tiende plaats.

MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez reed zondag meer ronden, hij hield het na 47 ronden voor gezien en eindigde op de twaalfde plaats. Andrea Dovizioso reed 51 ronden en eindigde als veertiende, net voor Reale Avintia-rijder Johann Zarco. Alex Marquez eindigde op de zestiende plaats met Brad Binder en Maverick Viñales op de zeventiende en achttiende plaats. De Yamaha-coureur was de laatste binnen een seconde van dagsnelste Quartararo.

Voormalig MotoGP-wereldkampioen Jorge Lorenzo reed zondag 45 ronden op het Sepang International Circuit. Hij was 1.3 seconde langzamer dan Quartararo.

De volgende driedaagse MotoGP-test begint op 22 februari in Qatar.

Uitslag derde dag van MotoGP-test Sepang