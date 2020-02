Rossi hint naar Petronas voor 2021: “VR46 heeft het geld niet”

Eind vorige maand werd duidelijk dat Rossi in 2020 aan zijn laatste seizoen bij het fabrieksteam gaat beginnen. De formatie van Lin Jarvis koos ervoor om Fabio Quartararo promotie naar de hoofdmacht te gunnen, maar gaf daarbij ook direct aan dat het een eventueel vervolg van Rossi’s carrière wel wilde faciliteren. Zodoende heeft Rossi tijd om na te denken over zijn toekomst en kan hij de eerste races van het aankomende seizoen ontdekken of hij nog competitief genoeg is voor nog een seizoen.

Het overstappen naar een andere fabrikant is nagenoeg uitgesloten, denkt Rossi, maar een vervolg van zijn carrière bij satellietteam Petronas Yamaha SRT is wel denkbaar. “Wat mij betreft is Petronas de beste optie”, aldus Rossi. “De situatie is daar heel goed, het is een goed en jong team. Ze kunnen nog beter, ze hebben geld en zijn er serieus mee bezig. Maar voor mij is het belangrijkste hoe het zit met de M1. Het overstappen naar een andere fabrikant is niet eenvoudig. Dat is nooit makkelijk, maar zeker niet op dit moment van mijn carrière.”

Dan is er nog de immer terugkerende geruchtenstroom over het oprichten van een eigen team als Rossi besluit de helm aan de wilgen te hangen. Voorlopig gaat dat volgens Rossi niet gebeuren. Lachend vervolgde hij: “Wat betreft VR46 en Yamaha, daar moet ik om lachen. Ik vind het een heel mooi idee, maar we hebben er geen geld voor. Petronas is wat dat betreft beter.”

Een eventuele samenwerking met Petronas lijkt voor de hand te liggen, maar Rossi weet niet of de firma daar ook oren naar heeft. “Een samenwerking met Petronas kan geweldig zijn. We hebben al een team in Moto3 en Moto2 en dat is de schaal waarop we kunnen werken. Om een team in de MotoGP op te bouwen is niet eenvoudig. Petronas heeft al een team en dat werkt heel erg goed. Misschien heeft Petronas VR46 niet nodig voor een team in de MotoGP?”