Suzuki komt voorlopig niet met eigen MotoGP-satellietteam

Het opzetten van een satellietteam staat al enkele jaren op de agenda bij Suzuki, maar tot op heden is het nooit concreet geworden. Ook vanuit technisch opzicht zou het voor de fabrikant interessant zijn om nog eens twee GSX-RR’s op de baan te hebben, maar Brivio heeft uitgesloten dat het gaat gebeuren. Althans, niet voor 2022. Dan gaan de teams en Dorna weer om tafel voor een nieuw contract voor de duur van vijf jaar. Dat akkoord heeft een looptijd van vijf jaar en de huidige overeenkomst komt aan het eind van 2021 tot een eind. Vanaf 2022 zou de formatie dus in kunnen stromen.

Hoewel het hebben van een satellietteam aantrekkelijk is voor een groot bedrijf als Suzuki, brengt het ook een complexe structuur met zich mee. “We hebben nu enige tijd gesproken over het hebben van een satellietteam, maar we gaan het nog wat langer uitstellen. De nieuwe aanpak van Suzuki is om het uit te stellen tot 2022, dan begint het nieuwe contract met Dorna”, zei Brivio op een vraag van Motorsport.com.

In de eerste maanden van 2018 kwam Suzuki heel dicht bij het opzetten van een satellietformatie in de MotoGP. Gesprekken met klantenteam Marc VDS gingen op het laatste moment de mist in. Het team ging vervolgens op in Petronas Yamaha SRT, waardoor er geen bestaande structuur meer was voor Suzuki. Voor Brivio is het in 2022 in eerste instantie zaak om de juiste partner te vinden. De keuze bestaat uit LCR (Honda), Petronas (Yamaha), Pramac (Ducati), Gresini (Aprilia), Avintia (Ducati) en Tech3 (KTM). “We zijn nog niet bezig met de voorbereidingen, maar er komt een tijd dat we eraan gaan beginnen. Eerst moeten we een akkoord bereiken met een team dat plaats heeft en waar wij motoren aan kunnen leveren”, voegde Brivio toe.

‘Idealiter hebben we zes fabrikanten met zes satellietteams’

Met uitzonderinge van enkele wildcards is 24 motoren op de MotoGP-grid het maximale, zo heeft Dorna CEO Carmelo Ezpeleta laten weten. Aan het begin van vorig seizoen waren het er vanwege het wegvallen van Marc VDS nog 22. “Aprilia heeft op dit moment twee plekken met Gresini, in 2022 worden zij zelf een constructeur en hebben ze een eigen team”, zei Ezpeleta in gesprek met Motorsport.com. “We geloven dat de grid met 24 motoren tussen 2022 en 2026 rijk genoeg is. Wij geven voorkeur aan deze structuur en dat geldt ook voor onze merken. Het ideale beeld is dat we zes merken hebben met ieder een satellietteam. We willen fabrikanten echter niet dwingen tot een dergelijk team.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont