Jorge Martin streed samen met Enea Bastianini om het vaste zitje bij Ducati. Dat kwam beschikbaar nadat Jack Miller een tweejarig contract tekende bij KTM. Bastianini won in 2022 vier Grands Prix op de 2021-motor en werd derde in de eindstand. Hij kreeg promotie van het Italiaanse merk en rijdt dit jaar naast MotoGP-kampioen Francesco Bagnaia. Martin bleef aan bij Pramac met de afspraak dat hij op hetzelfde materiaal als de fabriekscoureurs rijdt. De enkelvoudig racewinnaar komt op z'n vroegst pas in 2025 in aanmerking voor een zitje bij het fabrieksteam, dit omdat Bastianini en Bagnaia tot eind 2024 op contract staan. Martin zelf wordt momenteel in verband gebracht met Yamaha.

"Toen ze mij dat vertelden deed dat zeker pijn. Ik dacht namelijk dat ik die kant op zou gaan", vertelt Martin over het moment dat Ducati hem afwees. "Dit was voor mij gedurende het seizoen een grote verandering. Op dit moment rijd ik wel met hetzelfde materiaal als de fabriekscoureurs, vorig jaar was dat nog niet het geval. Er is dus geen excuus meer. Alleen ik kan laten zien wat ik waard ben. Ik heb het zelfvertrouwen. Ik maakte in de kwalificatie [in Austin] een paar fouten, dat is wel wat ik nog moet verbeteren. Maar vanaf de eerste test voel ik me al snel en voorlopig ben ik in elke race competitief geweest. Ik heb het idee dat ik consistent bent en goede wedstrijden rijd. Mijn doel is om goed werk te leveren en wellicht in de buurt van Pecco te komen."

Het 2023-seizoen van Bastianini verloopt tot dusver nog niet volgens plan. De Italiaan brak zijn schouder tijdens de sprintrace in Portugal na een botsing met Luca Marini. Martin zelf heeft op dit moment met 29 punten de elfde plek in handen. Hij viel door een crash uit in de openingsronde van de Grand Prix van de Verenigde Staten en nam daarbij Gresini-coureur Alex Marquez met zich mee.