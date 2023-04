Het is nog allerminst zeker of Franco Morbidelli ook na 2023 nog voor Yamaha rijdt. De Italiaan werkte een teleurstellend 2022 af en ook het huidige seizoen verloopt nog niet naar wens. De druk op de 28-jarige coureur neemt toe. In Argentinië was hij sterk en scoorde hij een vierde plek in de kwalificatie, sprintrace en in de Grand Prix. Toch werd zijn Yamaha-toekomst in twijfel getrokken. Het Japanse team gunde Toprak Razgatlioglu, voormalig WK-Superbikes-kampioen, namelijk een test op de M1 in Jerez. De Turk was tijdens de test een kleine twee seconden langzamer dan Dani Pedrosa, de snelste man, en een tel trager dan Yamaha-testcoureur Cal Crutchlow. Razgatlioglu maakte indruk op het Japanse team.

In Austin liet Lin Jarvis weten dat Yamaha door wil met Morbidelli en op dit moment nauw samenwerkt met Valentino Rossi om de drievoudig racewinnaar meer in vorm te krijgen. "Ik kan er niet echt iets over zeggen", antwoordt de race director op de vraag of er al gesprekken lopen met Morbidelli. "Er is altijd contact met alle managers in de paddock. We weten wat er speelt, hoe de contracten in elkaar steken en wat de opties zijn. Onze prioriteit ligt echter bij Franco en inmiddels is er ook contact met Valentino. Ik heb tijd met hem doorgebracht in de aanloop naar de race [in Amerika]. Hij gaat Franco helpen. Het enige dat Franco moet doen is snel zijn. Ik denk dat hij dat kan. Daar ligt onze focus. Voor de zomerstop is er denk ik wel meer duidelijkheid. Als Franco goed presteert, blijft 'ie. Mocht hij het niet worden, dan moet hij dat nu wel weten. Dan krijgt hij tijd om om zich heen te kijken en wij krijgen tijd om iemand anders te zoeken. Er is geen deadline, maar voor de zomer weten we wel meer."

Ondanks de test van Razgatlioglu, die zelf aangaf ooit in de MotoGP te willen racen, zegt Jarvis dat de Turk niet bovenaan de lijst staat om Morbidelli te vervangen, dit omdat Yamaha volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid maar twee motoren op de grid heeft staan. "We moeten wel plek hebben", gaat hij verder. "We hebben maar twee machines beschikbaar, want ik denk dat het voor ons lastig wordt een satellietteam te vinden. We hebben dus maar twee plekjes en we hebben iemand nodig die meteen snel is. Misschien heeft Toprak meer tijd nodig om op snelheid te komen. Het is al met al een lastige beslissing. Het liefst zien we dat Franco de rest van het seizoen bij ons blijft en de snelheid toont die hij in Argentinië liet zien. Het is nog te vroeg om te zeggen. Als we wel voor Toprak gaan, dan moet hij zeker meer tijd op de motor doorbrengen. Anders rekenen we op Franco en als die het niet wordt, dan zien we het wel."

Op de vraag of Pramac-coureur Jorge Martin een optie is na de geruchten dat de Spanjaard zou kunnen overstappen, zegt Jarvis. "Hij is erg goed, maar er zijn meer goede rijders. Het zou iemand van de huidige grid kunnen worden, maar je kunt ook iemand uit de Moto2 overwegen. Dat zou een buitenkansje zijn. Er zijn verschillende kandidaten. Maar ik wil nu niet ingaan op namen, dat wakkert de boel alleen maar verder aan."