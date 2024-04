Martín: Ronderecord op COTA leuk, maar pole-position belangrijker

WK-leider Jorge Martín is op het Circuit of the Americas uitstekend uit de startblokken gekomen. Na een solide tweede tijd in de eerste vrije training sloot hij de tweede vrijdagse oefensessie af op de eerste positie. Met 2.01.397 haalde hij bovendien ruim vier tienden van een seconde van het ronderecord af. Een leuk gegeven, maar Martín hecht er niet bijzonder veel waarde aan. "Het is altijd leuk om ergens een ronderecord te rijden. Het niveau is geweldig en wordt ieder jaar hoger. Toch is het belangrijker dat ik zaterdag pole-position pak dan dat ik op vrijdag een ronderecord rij. Dat neemt niet weg dat het bijzonder is en dat ik ervan geniet", verklaart de Pramac-rijder.

Het sterke vrijdagse optreden geeft Martín in ieder geval vertrouwen richting de rest van het raceweekend, ook omdat hij weet dat er ruimte voor verbetering is. "Ik heb twee kleine foutjes gemaakt, dus ik denk dat ik een klein beetje marge heb voor morgen. Ook wordt het circuit steeds beter, want er was een behoorlijk verschil tussen VT1 en VT2. Richting morgen wordt het nog beter en kunnen we nog iets sneller zijn", legt hij uit. "Qua snelheid ben ik blij, ik heb veel vertrouwen en zelfs als veel rijders zich morgen verbeteren, wordt het een uitdaging om de sterkste te zijn. Ik voel me voorbereid en ben overal klaar voor."

Over het gevoel op de nieuwe stukken asfalt in bochten 4, 16, 17 en 18 is Martín nog niet helemaal tevreden. Hij is in de aanloop naar de kwalificatie van zaterdag dan ook van plan om de data van Ducati-fabrieksrijder Enea Bastianini goed te bestuderen in de hoop daar nog wat tijd te vinden. Het roept automatisch ook de vraag op of het mogelijk is om een rondje COTA in minder dan twee minuten af te leggen als alles klopt. "Ik weet het niet, het hangt af van hoe sterk het nieuwe asfalt verbeterd", blijft Martín wat dat betreft voorzichtig. Toch sluit hij het ook niet uit. "Als het iets beter wordt, dan denk ik dat we heel dicht in de buurt kunnen komen."