Zarco derde na blunder van Espargaro: "Dit was een cadeautje"

Johann Zarco was zondagmiddag de enige rijder in de kopgroep die met een harde achterband reed en had de hoop dat deze hem laat in de race een voordeel zou opleveren. De mannen voor hem waren op mediums gestart en die banden slijten normaal gesproken harder. De slijtage van de harde band bleek echter groter dan in eerste instantie de verwachting was. Kort voor het einde had de Fransman zich neergelegd bij de vierde plek, maar hij profiteerde van een vergissing van Aleix Espargaro. De Spaanse Aprilia-coureur stak een ronde te vroeg zijn handen in de lucht om zijn tweede plaats te vieren. Zarco schoof eenvoudig langszij en mocht daardoor alsnog de gang naar het podium maken.

"Ik reed als enige op de harde band en had een voordeel verwacht aan het einde van de race", trapt Zarco af. "Ik was druk bezig met het managen van die band door hem niet te laten spinnen en hoopte dat de anderen terug zouden vallen. Het tegenovergestelde gebeurde. Met nog ongeveer vijf ronden te gaan kon ik qua acceleratie niet in de buurt van Aleix en Jorge Martin blijven. Ik kon niet meer vechten om een plek op het podium. Ik raakte gefrustreerd. Maar P4 was goed genoeg geweest, het was opnieuw een prima resultaat. Vervolgens kwam daar een verrassing in de laatste ronde. Ik dacht dat Aleix een technisch probleem had, maar ik zag hem met de armen omhoog en iets vieren. Ik probeerde geconcentreerd te blijven en de race te finishen. De derde plek was een cadeautje."

Teamgenoot Martin profiteerde ook van de fout van Espargaro en wist nog een plekje voor Zarco te finishen. De Spanjaard die afgelopen maandag geopereerd werd aan zijn arm, denkt echter dat hij de snelheid had om met de Aprilia-coureur te knokken in de laatste ronde. Voor de race in Spanje keerde hij tevens terug naar een oudere afstelling voor de voorwielophanging. "Ik had nog wel wat in de tas in de laatste ronde", aldus Martin. "Ik deed mijn uiterste best om terug te keren en hem in te halen. Met name in de tiende bocht voelde ik me sterk. Ik ben blij met dit resultaat. Na drie lastige races was een podium meer dan welkom en ik ben terug naar hoe de motor in de eerste paar races was. Het gevoel is terug en dat blijft ook de komende paar wedstrijden wel zo. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Ik ben een coureur die de voorkant moet voelen en dat voelde ik in de laatste races niet. Ik crashte veel en snapte niet waarom. Dat was echt het grootste probleem."