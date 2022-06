Espargaro verklaart blunder die hem podium in Barcelona kostte

Aleix Espargaro reed comfortabel op de tweede plek in de Grand Prix van Catalonië nadat hij in de slotfase van de race afgerekend had met Jorge Martin van Pramac. De Aprilia-rijder maakte echter een flinke blunder toen hij na het passeren van de finishlijn in de voorlaatste ronde van zijn gas ging. Hij dacht op dat moment dat hij de race uitgereden had. De Aprilia-coureur was direct na de race ontroostbaar en is logischerwijs zeer teleurgesteld over de uitkomst van de race.

“Sorry, dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is een fout en dat mag op dit niveau niet gebeuren”, zegt Espargaro. “Het is helemaal mijn fout, mijn pitbord stond te dicht op de laatste bocht. Het is de eerste en had ik geen tijd om het aantal ronden en het gat naar Martin te bekijken. Ik was tot op de limiet aan het pushen en kon alleen zien dat Martin op 0.6 zat. Ik moest de toren op het rechte stuk gebruiken om te zien hoeveel ronden we nog moesten. Toen ik erlangs kwam zag ik ‘L1’ staan. Ik deed nog een ronde en was vergeten dat de laatste ronde hier in Barcelona een nul is, en niet een. Ik ging op het rechte stuk van mijn gas, Ik ben heel teleurgesteld voor mijn team.”

Espargaro had zondag niet het tempo om Fabio Quartararo van de overwinning af te houden. Dat was volgens hem te wijten aan het feit dat zijn team en Michelin hem opgedragen hadden om niet te wild van start te gaan. “Michelin en mijn team hebben gesproken en ze hebben op mij ingepraat dat ik de prijs zou betalen als ik in het begin te veel van de band zou vragen. Ik moest rustig rijden in de eerste ronden, maar ik reed te rustig. Aan het eind van de race had ik nog voldoende band om een 1.41.5 te rijden en weg te gaan. Fabio was vandaag niet sneller, maar wel slimmer. Hij kon aan het begin van de race pushen en het was onmogelijk om dat gat nog dicht te rijden. Ik had hem aan het begin van de race denk ik wel kunnen volgen, maar het is niet anders.”

Vooral in het kampioenschap heeft Espargaro averij opgelopen. Zijn achterstand is opgelopen tot 22 punten op WK-leider Quartararo. “Ik had niet de snelheid om Fabio van de overwinning te houden. Als ik hem in het kampioenschap wil kloppen, kan ik dit soort fouten niet maken. Vandaag heb ik negen punten verloren. Dat spijt me enorm.”