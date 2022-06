Jack Miller begon als elfde aan de Catalaanse Grand Prix en kwam op zondag in de race op 34,6 seconden van racewinnaar Fabio Quartararo als veertiende aan de meet. De Australiër was het hele weekend niet tevreden met zijn banden en had grote problemen met de hardste optie van bandenleverancier Michelin. Vorig jaar stond Miller in Barcelona nog op het podium, de coureur was derhalve verbijsterd over de manier waarop zijn weekend uitpakte.

“Het was een waardeloze dag na een moeilijk weekend”, zei Miller na de race. “Ik had tijdens het hele weekend misschien twee banden die het fatsoenlijk deden, ik heb vanaf het begin alles gegeven maar aan de achterkant van de band kon ik helemaal niets bereiken. Aan het eind van de race had ik ook veel last van bandenspin op de rechte stukken. Ik weet niet wat er gebeurde met de harde band, maar het werkte voor geen meter. Dit waren rondetijden die ik met de Panigale kan rijden en banden uit de stelling. Dat is niet normaal, ik begrijp niet wat er dit weekend was. We hebben een groot probleem, dat is duidelijk. De ene band voelt compleet anders dan de andere en dan kan het ineens weer goed zijn. Ik ben niet vergeten hoe ik moet rijden. Ik ben het niet kwijt, ik weet wat we met deze motor kunnen. Vorig jaar stond ik op het podium en dit jaar sta ik verdomme op dertig seconden en heb ik in de race geen enkele 1.40’er gereden. Ik snap er niets van. We moeten analyseren, de data bekijken en dan vinden we hopelijk antwoorden. We hebben in de race een gok genomen in de hoop dat het zou werken, maar het leverde ons niets op.”

Tijdens de post-race test van maandag ging het volgens Miller fantastisch, al erkende hij dat de keuze voor de hardste compound achterband niet de beste keuze was. “Ik heb zeker met Michelin gesproken, maar heel veel was er niet te melden”, zegt Miller. “Het circuit vergroot het probleem met de banden. Ze werken hard om dit soort dingen te elimineren, maar de keuze voor de harde band was niet ideaal. Op papier zag het er goed uit, we krijgen het advies om voor de hardste compound te gaan. Maar we hebben de verkeerde beslissing genomen.”